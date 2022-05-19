Черговий авіаудар по Бахмуту: з-під завалів будинку врятували 6 людей – Кириленко

Російські війська завдали чергового авіаудару по Бахмуту, повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний», – написав він у телеграмі.

За його даними, у п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд, але за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Павло Кириленко додав, що 20 із 73 тисяч жителів Бахмута залишаються в місті. Він вкотре закликав евакуюватися з Донецької області.

Російcькі війська обстріляли Бахмут 17 травня, поціливши у житловий будинок. Внаслідок цієї атаки загинули п'ятеро людей, серед яких дворічна дитина.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.