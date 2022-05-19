Через війну Росії проти України загинула 231 дитина – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомляють, що станом 19 травня внаслідок війни Росії проти України постраждали 658 дітей – 231 дитина загинула та 427 поранено. 18 травня повідомлялось про загибель 229 дітей.

У пресслужбі відомства наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ОГП, найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 144, Київській – 116, Харківській – 100, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 47, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15.



У прокуратурі уточнюють, що у Бахмуті на Донеччині внаслідок ракетного удару 17 травня по житловому будинку були тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. 18 травня під завалами зруйнованого будинку рятувальники виявили тіла жінки та 2-річної дитини.

Також стало відомо про загибель 17-річної дівчини в Пологах Запорізької області внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Відтоді станом на 15 травня в ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.