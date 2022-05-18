Обстріл будинку в Бахмуті: кількість загиблих зросла до п’яти, серед них дворічна дитина

З-під завалів зруйнованого російським обстрілом в Бахмуті напередодні дістали тіло дворічної дитини, повідомила Донецька обласна прокуратура 18 травня.

«За даними слідства, наразі збільшилась кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у місті Бахмут. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та дворічної дитини», – йдеться в повідомленні.

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При цьому раніше, за даними прокуратури, було встановлено, що внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка, ще четверо людей, в тому числі діти 9, 12 та 17 років, зазнали поранень різного ступеню тяжкості. На місті тривають пошуково-рятувальні роботи.

Російcькі війська обстріляли Бахмут 17 травня, поціливши у житловий будинок. Початково було відомо про одного загиблого та поранену дитину.

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Українська влада документує випадки злочинів російських військ проти цивільного населення в ході повномасштабної російської агресії. За поточними даними Офісу генерального прокурора, наразі зафіксовано понад 12 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

Попри численні свідчення та докази, Росія заперечує воєнні злочини своїх військових проти українських мирних жителів.