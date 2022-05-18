Російські війська обстріляли з «Градів» цивільні автомобілі на Херсонщині, є загиблі – прокуратура

Російські військові розстріляли колону цивільних автомобілів у Херсонській області, повідомляє місцева прокуратура 18 травня.

За даними слідства, колона автомобілів із мирними жителями намагалася проїхати до Бериславського району, коли російські війська обстріляли її з реактивної системи залпового вогню «Гради» біля села Давидів Брід.

«Внаслідок відкриття вогню окупантами щонайменше троє людей загинуло, ще шестеро осіб отримали різного характеру та ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти», – повідомляє прокуратура.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Триває досудове розслідування.

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Українська влада документує випадки злочинів російських військ проти цивільного населення в ході повномасштабної російської агресії. За поточними даними Офісу генерального прокурора, наразі зафіксовано понад 12 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

Попри численні свідчення та докази, Росія заперечує воєнні злочини своїх військових проти українських мирних жителів.