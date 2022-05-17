Бізнесменів на окупованій Херсонщині змушують відкривати бази відпочинку для солдатів РФ – Денісова

Бізнесменів на окупованій Херсонщині змушуть відкривати бази відпочинку для російських солдатів. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Санаторії та бази відпочинку на тимчасово окупованій території Крим переповнені пораненими російськими військовими, яких везуть з материкової частини України. Тому загарбники вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини. Місцевих підприємців змушують відкривати бази відпочинку, кав’ярні, магазини та «створювати безпечні й комфортні умови» для відпочивальників», – зазначає омбудсмен.

За її словами, така ситуація наразі спостерігається насамперед на Арбатській стрілці, яка межує з анексованим Кримом.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня.

Призначені Росією особи «керувати» частково окупованою Херсонщиною заявили 11 травня про намір увійти до складу Росії навіть без проведення «референдуму».

Того ж дня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати жителі регіону і визначати свою долю теж повинні вони». На думку Пєскова, «це питання, яке має бути чітко вивірене й оцінене юристами, тому що подібні доленосні рішення повинні мати чітку юридичну підставу, бути абсолютно легітимними, як це було у випадку з Кримом».

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 11 травня висловив упевненість, що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти».