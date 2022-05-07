«Бояться спротиву». Для чого РФ захоплює мобільний зв’язок та інтернет на Херсонщині?

Чому в Херсонській області зникав мобільний зв’язок та інтернет? Як скористалися ситуацією російські окупаційні сили? Що радять жителям окупованих територій фахівці з цифрової безпеки у випадку відключення українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів, розбирався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

30 квітня у Херсонській області зник мобільний зв’язок та інтернет усіх операторів. Про те, що це не аварія, повідомив один із провідних фахівців мобільного оператора Vodafone у Херсоні. У деяких районах області працював оператор «Київстар», але без інтернету, повідомляло «Суспільне».

1 травня Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

3 травня зранку почав з’являться мобільний зв’язок, але інтернету майже не було. Наступного дня компанія «Укртелеком» повідомила, що роботу інтернет-мережі в Херсонській області відновлено. За даними «Укртелекому», інтернет-послуги доступні у 85 відсотках населених пунктів області, де є мережі оператора.

6 травня «Укртелеком» повідомив, що фахівці компанії ремонтують нове пошкодження мереж, яке вплинуло на послуги у чотирьох районах області.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь 4 травня повідомив про те, що фахівці операторів і Державної служби спеціального зв’язку змогли відновити мобільний зв’язок у Херсоні. За словами керівника служби, мобільний зв’язок всіх операторів, які працюють у Херсоні та області, поданий з України і транслюється українськими каналами. За даними Держспецзв’язку, при цьому є факти, коли місцеві провайдери починають співпрацювати з російськими окупаційними силами і перекомутовують трафік на окупований Росією Крим.

Заборонити соцмережі та обірвати зв’язок

Також на території Херсонської області, яка частково перебуває зараз під контролем російської армії, окупаційні сили планують заблокувати Facebook та Instagram. Про це, зокрема, повідомили ЗМІ з посиланням на призначеного Росією так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирила Стремоусова.



Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зазначила, що це незаконно, такі дії є порушенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Виконувач обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Шаповалов закликав жителів тимчасово окупованих Росією територій не вірити інформації, яку можуть поширювати російські ЗМІ у випадку відсутності зв’язку від українських операторів.



«Україну здали, президента захопили, Київ та інші міста вже пали, що президент закликає здаватися», – це класичні меседжі, які доносить окупаційна влада, каже Шаповалов.



На його думку, щоб українці повірили, росіяни намагаються обірвати зв’язок, обмеживши таким чином доступ до правдивої інформації.

Дезінформація, що починає розповсюджуватись на окупованих територіях, має на меті зламати саме цей громадянський спротив

«Громадяни України завжди мали, мають і матимуть великі свободи, в тому числі свободу слова. Вони до цього звикли і для них це є великою цінністю. Дезінформація, що починає розповсюджуватись на окупованих територіях, має на меті зламати саме цей громадянський спротив, переконати людей в тому, що вони Україні не потрібні», – прокоментував «Новинам Приазов’я» Андрій Шаповалов.



Зрада, каже він, – один з найбільш токсичних та поширених наративів. РФ докладає максимальних зусиль для його поширення.

Це сьогодні не фейки і навіть не дезінформація – це інформаційний тероризм, це інформаційні теракти, яким ворог тероризує громадян України

«Насправді ми маємо зрозуміти, що Україна воює за кожен метр своєї землі, за кожного громадянина і всі, хто опинились на тимчасово окупованій території, повинні це знати і ні за яких обставин не вірити російським пропагандистам, бо це сьогодні не фейки і навіть не дезінформація – це інформаційний тероризм, це інформаційні теракти, яким ворог тероризує громадян України на тимчасово окупованій території», – наголосив виконувач обов’язків керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.

«Росіяни воюють дезінформацією»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що упродовж трьох днів, коли інтернет і мобільний зв’язок на Херсонщині були заблоковані, Росія поширювала дезінформацію про те, що їхня армія нібито захопила Миколаїв і здобуває перемогу.



Першопричиною, за його словами, стало пошкодження оптоволоконного кабелю, який йшов з Миколаївської до Херсонської області через лінію бойових дій.



«Три доби Херсонська область була без зв’язку, скориставшись цим, вони (росіяни – ред.) почали розповсюджувати свої пропагандистські матеріали про те, що вони перемагають і майже весь Миколаїв захопили. Для того, щоб внести смуту, мовляв, від Херсону відмовились і почали наступати далі», – розповів Хлань.

Коли з’явився телефонний зв’язок, росіяни почали звинувачувати Україну в тому, що це вона його пошкодила

«На третю добу ЗСУ відтіснили ворога, щоб ремонтні бригади відремонтували кабель і посилили сигнал на всю область. Коли з’явився телефонний зв’язок, росіяни почали звинувачувати Україну в тому, що це вона його пошкодила», – розповів Хлань.

Він також додав, що наразі жодних проблем зі зв’язком немає.

Однак, на думку Хланя, Росія і надалі буде робити спроби захоплення зв’язку на території тимчасово окупованої Херсонщини.

«Окупанти, після того, як налагодили зв’язок, заявили про те, що будуть вимикати інстаграм і твіттер. Я не знаю, як вони це планують робити технічно, можливо, це чергова заява-маячня, вони в останній час такими заявами відрізняються», – додав депутат.

Прослуховуванні розмов місцевого населення

5 травня Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові мають доступ до стільникового обладнання та можуть прослуховувати телефонні розмови.

За даними центру, з боку Росії можливе втручання в роботу мобільного зв’язку. Це може відбуватися через паралельну переадресацію, з якої виклик може йти одночасно на два номери – абонента та чужого номера, – йдеться у повідомленні.

Для конфіденційних розмов у Центрі протидії дезінформації радять користуватися захищеним шифруванням.



Центр також звернувся до мобільних операторів за роз’ясненнями про втручання військовими Росії в роботу мобільного зв’язку та прослуховування розмов абонентів Херсонської області. За даними пресслужби мобільного оператора «Київстар», ця інформація не відповідає дійсності.



У повідомленні сказано, що після відключення українського звʼязку в Херсонській області його було відновлено, доступ до корпоративних мереж та обладнання операторів на тимчасово окупованих територіях закрито, і всі паролі доступу були змінені. Передача даних між телефонами абонентів та базовими станціями відбувається в зашифрованому вигляді, що унеможливлює прослуховування, – йдеться у дописі Центру протидії дезінформації.

У повідомленні також зазначено, що будь-яке незаконне включення для прослуховування буде помічене.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що російські військові можуть бути зацікавлені в прослуховуванні розмов місцевого населення з метою виявлення осіб, які чинять спротив окупації.

Росіяни бояться опору на окупованих територіях

«Я так розумію, є певне відстежування по ключовим словам. Росіяни бояться саме опору на окупованих територіях, партизанського руху. Ключові слова щодо опору можуть прослуховуватися», – сказав Хлань.

Тиск на провайдерів

Голова правління ГО «КримSOS» Денис Савченко зауважив, що більшість користувачів у Херсонські області не були готові до відключення українського інтернету.

Рівень використання VPN або захищених месенджерів недостатньо високий

«Не були готові, що за ними можуть почати слідкувати, до того, що трафік буде йти через Крим на РФ, а отже може відстежуватися ФСБ або іншими правоохоронними органами Росії. Ми спостерігаємо, що рівень використання VPN або захищених месенджерів недостатньо високий, що збільшує ризики для користувачів інтернету», – наголосив експерт.

За його словами, російські окупаційні сили можуть чинити тиск на українських провайдерів для того, щоб намагатися збільшувати контроль інформаційного простору Херсонщини.

«Тиск на локальних провайдерів є одним з основних сценаріїв того, що може статися і які дії можуть вживати представники окупаційної влади для того, щоб збільшити утиски на місцеве населення і підвищення рівня контролю над інформацією на території Херсонської області», – зазначив Савченко.

Однак наразі немає зафіксованих фактів переслідування, але фахівець не виключає високі ризики подібних злочинів.

Поради від фахівців

Тренер із цифрової безпеки Микола Костинян стверджує, що російські силовики не можуть контролювати листування в месенджерах, сервери яких не належать Росії. А от російські месенджери і раніше мали доступ до листування їх користувачів.

Силовики мають дані до листування і до всього, що відбувається в російських сервісах

«Листування в чаті «ВКонтакте» умовно ніколи не була приватне і не могла бути приватним. За законодавством Росії, силовики мають дані до листування і до всього, що відбувається в російських сервісах, або пошта Mail.ru – завжди російські силовики могли читати все, що там відбувається. Але не тому, що інтернет-провайдер це робить, а тому, що сам сервер російський і підпадає під дію російських нормативних актів», – пояснив Костинян.

Сервіси, які не належать Росії, експерт називає більш-менш безпечними.

Жителям окупованих Росією територій експерт радить не повідомляти в телефонних розмовах важливої інформації, використовувати захищені неросійські месенджери, а у випадку підключення російського інтернету замість українського – користуватися VPN-сервісами.

Хтось просто візьме ваш телефон, скаже розблокувати та подивитися, що там. Це треба враховувати й почистити все

«На окупованих територіях є ризик, що хтось просто візьме ваш телефон, скаже розблокувати та подивитися, що там. Це треба враховувати й почистити все, через що людина може постраждати – фотогалерею, якісь телеграм-канали, якісь чати», – попередив тренер з цифрової безпеки.

Ще один нюанс російського інтернету, про який сказав фахівець – це цензура.

«На більшість українських сайтів якихось нормальних не можна буде зайти, багато в які соцмережі не можна буде зайти без VPN або якогось іншого сервісу», – підсумував Костинян.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.









