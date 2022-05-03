У «Київстарі» повідомили про посилення сигналу мереж для окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

Мобільний оператор «Київстар» посилює сигнал мереж у підконтрольних Україні населених пунктах для забезпечення покриття на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, повідомила речниця компанїі Ірина Леліченко у фейсбуці.

«На жаль, технічні спеціалісти не мають доступу в тимчасово окуповані населені пункти для виконання ремонтних робіт. Зокрема, через відсутність енергоживлення або пошкодження не працює обладнання усіх мобільних операторів у місті Херсон. Інженери «Київстару» проводять роботи для посилення сигналу мережі в підконтрольних Україні населених пунктах, щоб збільшити територію покриття», – повідомила Леліченко.

За її даними, в Запорізькій області у звичайному режимі працюють 80% базових станцій «Київстару», в Херсонській області – 30%.

Про те, що зник зв’язок на Херсонщині, а також частково на Запоріжжі, стало відомо 1 травня.

Українська влада заявила, що причинами відсутності зв’язку стали обриви військами РФ «обладнання волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах».

2 травня агенція Reuters із посиланням на лондонську компанію NetBlocks, яка займається моніторингом збоїв у роботі інтернету, повідомила, що Росія перенаправляє інтернет-трафік на окупованій території Херсонської області на свою інфраструктуру.

NetBlocks підтвердила, що відстежила майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу, яке торкнулося різних українських провайдерів. З’єднання було відновлено за кілька годин, але різні метрики показали, що трафік тепер іде через Росію.

«Підключення до мережі було направлене через російський інтернет, а не через українську телекомунікаційну інфраструктуру, а, отже, тепер, ймовірно, підлягає російському інтернет-регулюванню, нагляду та цензурі», – повідомили у NetBlocks.

Раніше сьогодні стало відомо, що в окупованому російськими військами Скадовську Херсонської області відновився мобільний зв’язок, але інтернету немає.