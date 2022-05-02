В окупованому Криму переслідують противників війни Росії проти України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Крим накрила пропагандистська хвиля публічної підтримки війни, що координується підконтрольною Москві місцевою владою. За найменші антивоєнні погляди на півострові переслідують. Як можна опинитися «на олівці» в силовиків, навіть прямо не висловлюючись проти війни – у матеріалі Крим.Реалії.

Про те, як в анексованому Криму всупереч адмінресурсу зростає невдоволення війною, розв'язаною Росією проти України, Крим.Реалії розповідали неодноразово. У кожному разі, коли кримчан переслідували за протести проти війни на вулицях або в соцмережах, їхні імена залишалися невідомими за рідкісним винятком. Найчастіше люди не називають себе, побоюючись посилення тиску та репресій за свою позицію, яка не співпадає з політикою російської влади.

Крим.Реалії неодноразово заявляли, що готові висвітлити історії таких людей, якщо вони будуть готові їх оприлюднити. Розповісти свою історію погодився кримчанин, який опинився у полі зору місцевих силовиків через свою позицію щодо війни Росії проти України. Редакції відомі його ім'я, місце проживання та рід діяльності. Але ми не називаємо цю інформацію на його прохання, щоб убезпечити від можливих повторних переслідувань. Розказана історія багато в чому відповідає практиці, що склалася у Криму від початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Z у Криму вже не символ, а культ»

Герой нашої публікації народився та живе у Криму. Після окупації півострова Росією, щоб продовжувати жити на своїй землі, залишився жити у Криму. Намагався не брати участь у публічних дискусіях щодо належності півострова та загальної ситуації в регіоні.

Незабаром після початку повномасштабної війни Росії проти України йому зателефонували ті запросили до прокуратури. Там вручили протокол про адмінправопорушення та заявили, що відтепер він – «на олівці, як мінімум, протягом найближчого року».

Як випливає із протоколу, копію якого мають Крим.Реалії, питання у силовиків виникли через два пости кримчанина на його сторінці в соцмережі «Вконтакте». На одному з них, як описано в матеріалах справи, «розміщено фото Адольфа Гітлера із зображенням правосторонньої свастики», а на другому – «зображення знака «Вольфсангель», що належав піхотній дивізії СС «Ландсторм Недерланд».

Символ «Вольфсангель» візуально нагадує перевернутий набік знак Z, яким російська армія маркує свою техніку під час війни проти України.

Так кримчанина звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів і фашистської символіки. Наразі цих постів на сторінці немає. Сам він стверджує, що їх не видаляв.

Z у Криму вже не символ, а культ. Він усюди, люди носять цей знак на футболках, малюють на будинках, вішають на машини

«Мені у прокуратурі сказали видалити із соцмережі «всі погані» пости. Але я сам нічого не видаляв. Очевидно, це зробили без мого відома», – каже він.

За словами кримчанина, зображення знака «Вольфсангель» та інформацію про його походження він опублікував після того, як у Криму розпочалася кампанія на підтримку війни Росії проти України.

«Пост із рунічним символом я опублікував, бо Z у Криму вже не символ, а культ. Він усюди, люди носять цей знак на футболках, малюють на будинках, вішають на машини. Я вирішив вивчити, що він означає, знайшов в інтернеті та опублікував на своїй сторінці, пояснивши його походження. Тобто навіть без паралелей із Z. Втім, їх там побачили», – розповідає він.

«За що мене судили? За фашизм?

Фото з Гітлером, яке згадується у матеріалах справи, супроводжувалося ще й фото президента Росії Володимира Путіна, яке у протоколі не згадали, стверджує фігурант справи.

«Паралелі між цими персонажами є очевидними. Але силовики не пов'язали фото Путіна з чинною владою, а сказали, що я захоплююся фашизмом, хоча це не так. І тепер скажи комусь, за що мене судили, і неясно, за що. За фашизм? Ніколи не думав би, що таке може статися, бо ніколи його не підтримував», – каже він.

Порівняння політики Путіна з політикою Гітлера часто лунають у країнах Європи. Плакат із зображеннями Путіна, Гітлера і Сталіна піднімали у березні в німецькому Гамбурзі, протестуючи проти війни Росії в Україні.

Влітку 2014 року експрезидент Литви Даля Грібаускайте, наприклад, порівнювала Путіна з Гітлером і Сталіним, заявивши, що той «використовує національне питання як привід, щоб за допомогою військових засобів захопити (чужу) країну».

Українські журналісти порівнювали публічні виступи Путіна у зв'язку з російською анексією Криму і Гітлера напередодні Другої світової війни та виявили між ними безліч аналогій.



«Причинами правопорушення є особисті переконання»

Відповідно до протоколу, стосовно кримчанина порушили справу про адмінправопорушення за статтею 20.3 КоАП Росії (пропаганда чи демонстрування нацистської атрибутики або символіки екстремістських організацій).

«Причинами скоєння адміністративного правопорушення є особисті переконання (ім'я – КР)», – йдеться у постанові.

Підконтрольний Росії Красногвардійський районний суд задовольнив цей протокол і визнав фігуранта справи винним, призначивши штраф у дві тисячі рублів.

Кримчанин провину частково визнав, підтвердивши в суді, що зазначені пости в соцмережах належать йому. Але фашистські та ультраправі переконання він у судовому засіданні заперечував.

Оскаржувати рішення суду він, проте, не має наміру, оскільки не довіряє судовій системі в Криму.

Якщо зараз у Криму вийти на вулицю та крикнути «Ні війні!», у тебе будуть неприємності. Але якщо вийти і крикнути: «Бийте Україну!», тебе вважатимуть героєм

«Моя справа підтверджує, що за неприйняття війни та підтримку миру в Криму «світить» стаття. Якщо зараз у Криму вийти на вулицю та крикнути «Ні війні!», у тебе будуть неприємності. Але якщо вийти і крикнути: «Бийте Україну!», тебе вважатимуть героєм. Хоча заклики до війни порушують чинний Кримінальний кодекс Росії. Ось така реальність», – каже кримчанин.

Перевірити, чи оприлюднено це рішення на сайті Красногвардійського районного суду, наразі неможливо. Зайшовши на нього, повідомляється про блокування російського сервера, який обслуговує, зокрема, і сайти кримських судів. Судові рішення про переслідування кримчан за антивоєнні настрої зазвичай не публікують у відкритому доступі.

«Добре, що діди не бачать цього»

Після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти України, у Криму стало важче жити, каже наш співрозмовник.

Відчуття, що фашизм відродився. Гнилля ллється суцільне

«Дуже напружує, що довкола багато хто говорить, що так і треба, що давно треба було воювати з Україною. Відчуття, що фашизм відродився. Гнилля ллється суцільне. Гортаєш стрічку в соцмережі – суцільна пропаганда насильства. Добре, що мої діди не бачать цього. Воювали з фашизмом, щоб він відродився в цій країні», – вважає він.

Російська влада Криму, нагадаємо, активно підтримує війну Росії проти України і закликає до цього жителів півострова. Втім, російські силовики регулярно фіксують факти протестних акцій кримчан проти дій Росії в Україні.

З початку повномасштабної війни Росії проти України на півострові, за підрахунками Крим.Реалії, оштрафували за антивоєнні акції та «дискредитацію Збройних сил Росії» щонайменше десять людей. Це лише ті випадки, про які стало відомо та які визнають російські силовики півострова.

Серед протестних фактів, які фіксують кримські силовики, – «образливі написи, що стосуються проведення спецоперації (так російська влада називає війну проти України – КР)», демонстрація плакатів і пости у соцмережах, зміст яких «дискредитував використання Збройних сил Росії (у війні проти України – КР)», а також «осквернення могили російського солдата», який нещодавно загинув на материковій частині України.

Учасники антивоєнних акцій та їхні представники публічно на те, що відбувається, поки що не відреагували. Їхні імена невідомі.

Серед постраждалих за антивоєнні настрої у Криму – місцевий активіст Сергій Акімов. Він був оштрафований на 35 тисяч рублів за те, що розмістив на своєму автомобілі плакат із закресленим словом «Війна». Провину активіст заперечує та заявив, що «не збирається сплачувати незаконні штрафи».