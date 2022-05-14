Британська розвідка заявляє про «крах вторгнення Росії», зважаючи на ситуацію у Херсоні

Розвідка Великої Британії заявляє про крах вторгнення Росії у досягненні прогресу своїх політичних цілей в Україні, зважаючи на те, що відбувається в нині окупованому Херсоні. Про це 14 травня повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані своєї розвідки.

«Нав’язана Росією військово-цивільна адміністрація в Херсоні оголосила, що проситиме Росію включити Херсонську область до складу Російської Федерації. Головна частина початкового плану Росії, дуже ймовірно, полягала у використанні сфальшованих референдумів для передачі більшості регіонів України під довгострокову проросійську владу. Той факт, що Росії вдалося лише нав’язати проросійське місцеве керівництво в Херсоні, підкреслює крах вторгнення Росії у досягненні прогресу своїх політичних цілей в Україні», – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці додали: якщо Росії і вдасться провести «референдум» про «приєднання» у Херсоні, вона «майже напевно буде маніпулювати результатами, щоб продемонструвати більшість на користь виходу з України».

А громадяни Херсонської області, за даними британської розвідки, ймовірно, продовжать демонструвати свою незгоду із російською окупацією.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня.

Призначені Росією особи «керувати» частково окупованою Херсонщиною заявили 11 травня про намір увійти до складу Росії навіть без проведення «референдуму».

Того ж дня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати жителі регіону і визначати свою долю теж повинні вони». На думку Пєскова, «це питання, яке має бути чітко вивірене й оцінене юристами, тому що подібні доленосні рішення повинні мати чітку юридичну підставу, бути абсолютно легітимними, як це було у випадку з Кримом».

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 11 травня висловив упевненість, що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти».

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.