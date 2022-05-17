На окуповану Херсонщину приїхав віцепрем’єр Росії

Віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін приїхав до окупованої Херсонської області України. Він заявив, що Херсонщина має «великі перспективи», передає російська служба Радіо Свобода з посиланням на російські державні медіа.

За повідомленнями в державних ЗМІ, Хуснуллін, також відомий як куратор окупованого Криму в російському уряді, перебуває на Херсонщині з «робочим візитом».

Раніше секретар генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак під час поїздки до Херсона заявив, що Росія залишиться в ньому «назавжди».

Призначені Росією «керувати» частково окупованою Херсонщиною особи заявили 11 травня про намір увійти до складу Росії навіть без проведення «референдуму».

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Того ж дня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «бути чи не бути такому зверненню, повинні вирішувати жителі регіону і визначати свою долю теж повинні вони».

На думку Пєскова, «це питання, яке має бути чітко вивірене й оцінене юристами, тому що подібні доленосні рішення повинні мати чітку юридичну підставу, бути абсолютно легітимними, як це було у випадку з Кримом».

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк 11 травня висловив упевненість, що «українська армія звільнить Херсон, які б «ігри слів» не вигадували російські окупанти».