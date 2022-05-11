Херсонщина у вогні. Через пожежі регіон опинився на межі екологічної катастрофи – фахівці

Що відомо про лісові пожежі на Херсонщині? З яких причин сталися загоряння? Чому російські військові перешкоджають гасінню пожеж на півдні України, з’ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Наприкінці квітня на окупованій частині Херсонщини вогонь охопив понад 800 гектарів лісу. Про це 2 травня повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець на сторінці у Facebook. За його словами, загасити пожежу заважали російські військові – вони не пускали на місце займання лісову охорону доти, доки вогонь не дістався їхніх же блокпостів.

За його словами, загасити пожежу заважали російські військові – вони не пускали на місце займання лісову охорону доти, доки вогонь не дістався їхніх же блокпостів. 9 травня голова Чулаківської територіальної громади Олександр Мусієнко повідомив, що біля сіл Геройське та Іванівка продовжували горіти ліси. За словами Олександра Мусієнка, через цю надзвичайну подію у громаді не запровадили подовжену комендантську годину, тому що не знали, які й коли треба буде ухвалювати рішення щодо пожежі.

повідомив, що біля сіл Геройське та Іванівка продовжували горіти ліси. За словами Олександра Мусієнка, через цю надзвичайну подію у громаді не запровадили подовжену комендантську годину, тому що не знали, які й коли треба буде ухвалювати рішення щодо пожежі. 10 травня стало відомо, що на території Голопристанської громади небайдужим місцевим жителям разом з пожежниками вдалося погасити близько 10 гектарів площі. Також до гасіння долучились місцеві біля лісгоспу в районі Гладківки.

«Погіршення кліматичної ситуації»

ГІС-фахівець Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон розповів «Новинам Приазов’я», що перші пожежі на Херсонщині тривають з кінця квітня.

Пожежі тривають досить багато часу. Видно, що перші осередки виникли наприкінці квітня

«Видно, що пожежі тривають досить багато часу. Видно, що перші осередки виникли наприкінці квітня місяця і до сьогодні вони тривають, окремі осередки згасають, окремі – з’являються. І площа пожеж велика – це десятки квадратних кілометрів загалом і прямо зараз горить під 10 квадратних кілометрів одночасно», – прокоментував Гапон.



За його словами, одними з перших були ідентифіковані пожежі у південно-західній частині області біля Геройського, а далі вогнем була охоплена територія між Херсоном та Новою Каховкою.



Сергій Гапон зазначив, що через пожежі знищуються штучні насадження дерев, які є важливими для екосистеми Херсонської області. Це може погіршити кліматичну ситуацію в регіоні і пришвидшити процес деградації ґрунту, вважає експерт.

Ліси були природними осередками, які впливали на пом’якшення клімату

«Ті насадження дерев надзвичайно були важливі в області, тому що область дуже розорана, великий відсоток області використовується під сільське господарство. Ліси були природними осередками, які впливали на пом’якшення клімату. Вони заважали сильній руйнації: вітер зносить шари ґрунту, коли немає ніяких перешкод, то швидкість вітру в тих степових районах досить висока, а такі штучні насадження гасять силу вітру та впливають на те, що ґрунт менше потерпає від вітрових процесів», – пояснив ГІС-фахівець.

«Збитки будуть величезні»

Радник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Сергій Власенко розповів, що працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій не мають можливості повноцінно виконувати свої обов’язки та гасити пожежі.

Лісівників та працівників ДСНС не допускають до гасіння пожежі

«На жаль, лісівників та працівників ДСНС не допускають до гасіння пожежі. Через комендантську годину о восьмій вечора їх забирають з пожежі і зранку тільки знов пускають. Тобто повноцінно виконувати свої обов’язки вони не можуть», – поділився він.

Сергій Власенко повідомив, що слідство працює над встановленням причини загорянь, а остаточна сума збитків буде встановлена після оцінки площі пожеж. «Збитки будуть величезні», – прогнозує Власенко.

«Росіяни перешкоджають ліквідації пожеж»

Голова Чулаківської сільської об’єднаної територіальної громади Херсонської області Олександр Мусієнко повідомив, що спочатку пожежі були невеликими і не доходили до населених пунктів. Коли площа загоряння збільшувалася, місцеві почали бити на сполох. За його словами, зараз небезпека загрожує шести селам Чулаківської громади.

У більшості населених пунктів люди перебували у будівлях, бо надворі практично не було чим дихати

«3 сіл, шість з яких розташовані біля лісу, яким загрожує безпосередньо як пожежа, так ми стикнулися з тим, що величезна димова завіса, попіл. У більшості населених пунктів люди перебували у будівлях, бо надворі практично не було чим дихати», – зазначив Мусієнко.

Жителі сіл Геройське, Іванівка, Рибальче, Таврійське, Нова Збур’ївка, за його даними, «страждають від пожеж та їхніх наслідків».

Голова Чулаківської сільської громади розповів, що «російські військові перешкоджали гасінню пожеж і затримували місцевих жителів, які почали самоорганізовуватися для ліквідації вогню».

Були затримані старші лісничі обох сіл за спробу гасити пожежі

«Жителі сіл Геройське та Іванівка самоорганізувалися для того, щоб щось робити, але військові, на жаль, не давали такої можливості. Були затримані старші лісничі обох сіл за спробу гасити пожежі. Вони пішли до них (росіян – ред.), щоб запитати, чи можна вивезти техніку, щоб виорати та задискувати, щоб полум’я не перекидалося далі, але натомість були затримані. Одного лісничого не було добу, іншого три, але все з ними зараз добре, вони повернулися додому», – зазначив голова Чулаківської сільської громади.

До гасіння пожеж людей допустили, тільки коли масштаби загоряння почали збільшуватися: «У Рибальчому, Новій Збур’ївці та Таврійському, коли вогонь став сильнішим, нарешті допустили людей, які змогли гасити своїми силами, просто маючи в руках лопату і примітивну техніку».

«Я дуже вдячний цим людям, бо в нашому випадку залишалося, як я вже писав у своїх зверненнях, просячи допомоги для громади, або згоріти, або втопитися. Тому що з однієї сторони – ліс, а з іншої – Дніпровсько-Бузький лиман», – зазначив він.

Коли лісничого арештували, люди на свій страх і ризик сідали на трактори, не давали полум’ю дістатись до населених пунктів

За словами Мусієнка, жителі села Геройське гасили пожежу самотужки, не отримавши дозволу від російських військових, адже вогонь вже дістався їхніх будинків.

«Коли лісничого арештували, люди на свій страх і ризик сідали на трактори, не давали полум’ю дістатись до населених пунктів. Незважаючи на те, що їм цього не дозволяли, але іншого варіанту не було: або так, або була б біда. Дякувати Богу, не було пострілів, тобто люди змогли це зробити й відвести від села велику загрозу», – сказав Мусієнко.

«Ліси швидко не відновити»

Голова Чулаківської сільської громади також розповів, що наразі місцевих жителів турбують наслідки від пожеж, з якими регіон може стикнутися у зв’язку зі знищенням штучно насаджених лісів.

Зараз турбує дуже сильно людей саме екологічне майбутнє, екологічна катастрофа

«Ніхто не сумнівається, що Херсон – це Україна, Голопристанщина – це Україна, наші хлопці обов’язково звільнять ці території, ми всі повернемося до того життя і будемо відбудовувати все, що знищено росіянами», – впевнений він.

Але ж відбудувати можна будинок або приміщення, на жаль, ці рукотворні ліси, які створювались штучно ще нашими дідами, бабами, батьками, сьогодні у зв'язку зі зміною клімату просто буде нереально знову відновити. А без них фактично наш урожайний край, наша перлина Херсонщини, де вирощуються найсмачніші кавуни, стане пустелею, оце зараз турбує дуже сильно людей, саме екологічне майбутнє, екологічна катастрофа», – наголосив Мусієнко.

«Горить поруч із заповідником»

Один зі співробітників Чорноморського біосферного заповідника Національної академії наук на умовах анонімності повідомив, що пожежами охоплені лісництва, які розташовані поруч із заповідником – і це викликає стурбованість:

«Горять лісництва, які сусідні з нашими лісостеповими смугами, язики вогню заходять навіть на територію заповідника, але ми намагаємось з ними боротись. На жаль, немає можливості гасити силами лісгоспу, до якого ми завжди звертались у таких катастрофічних випадках, бо у них немає палива, а також їм заборонили вихід в ліс».

За даними співробітника Чорноморського заповідника, навколишні пожежі вдалося локалізувати, але ризики розгоряння зберігаються. Відчутно постраждати можуть заповідні території Херсонщини.

Російський слід?

Політолог із Херсону Володимир Молчанов розповів, що пожежі в лісах Херсонщини раніше траплялися через людську необережність, однак зазвичай під час літньої спеки – у липні чи серпні.

Пожежі повторювалися часто і були тяжкі наслідки від тих пожеж, але такого, як зараз, щоб на початку травня, такого раніше не було

«За Дніпром стояла чорна хмара від диму лісів, які зараз палають – західна частина херсонських лісів, цього рукотворного дива, які три покоління висаджували, доглядали їх, боролися з пожежами. Пожежі траплялися і раніше часто, переважно з людської необережності, але виникали вони вже в пік літньої спеки. Їх гасили за допомогою великої кількості техніки, пожежної авіації, були задіяні й херсонські волонтери. Ці пожежі повторювалися часто – і були тяжкі наслідки від тих пожеж, але такого, як зараз, щоб на початку травня, такого раніше не було», – зауважив Молчанов.



Він не виключає того, що російські військові можуть бути причетні до розпалу пожеж у Херсонській області, оскільки «намагаються уникнути українських диверсійних груп».



«Вони (росіяни – ред.) бояться засилання Україною з Очакова, який навпроти через лиман, диверсійно-розвідувальних груп в ліси, вони бояться партизанів, вони пам’ятають тяжку долю своїх співвітчизників у Київській області, де їх просто з лісів знищували пострілами з «Джавелінів» та подібної техніки», – припускає експерт.



Наслідки пожеж для Херсонщини він порівнює із вирубуванням лісів Амазонки.



З огляду на бойові дії та контроль російськими військовими частини територій півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня, обстрілюючи багатоповерхівки.

Невдовзі після того до місцевої ОДА зайшли окупанти, однак голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків.

заявив, що адміністрація області не полишила своїх обов’язків. Також під контроль російських окупантів повністю потрапили Нова Каховка, Каховка, Генічеськ та низка інших міст і населених пунктів Херсонщини.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.