Росія готує важку артилерію на півночі Криму для боїв за Херсонську область – Міноборони

В Міністерстві оборони України повідомили 9 травня, що російські військові додатково стягують на північ тимчасово окупованого Криму важку артилерійську техніку для майбутніх боїв за Херсонську область. Про те, що на цій території стало більше ракетної та зенітної техніки раніше з посиланням на супутникові знімки повідомляли журналісти «Схем» (Радіо Свобода).

Під час брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що важка артилерія, яка з’явилася на півночі Криму, може бути використана для майбутніх боїв за Херсонську область.

«Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини та Луганщини, (захопити – ред.) ще й Херсонську область. Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка буде використана противником у Херсонській області», – сказав речник.

Читайте також: Росія вдвічі збільшила кількість носіїв крилатих ракет у Чорному морі – Міноборони

За його словами, цю техніку також можуть використовувати і для маневрів.

«Це й так званий маневр, це нарощування сил, аби підрозділи ЗСУ, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони, сковування військ», - додав Мотузяник.

Ще 6 травня, супутник Planet Labs зафіксував стягування зенітно-ракетних сил армії РФ на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області. На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), помітно збільшення російської військової техніки, серед якої – зенітні й ракетні комплекси.

Військовий експерт, який на прохання журналістів проаналізував супутникові знімки, припустив, що «це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню «Смерч», протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер».

Також у Міноборони повідомили про збільшення російських носіїв крилатих ракет у Чорному морі удвічі. Раніше можливий загальний залп ракетами РФ морського базування міг становити до 20 ракет, тепер він збільшився до 50.