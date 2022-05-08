Супутник: Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму – «Схеми»

Супутник зафіксував стягування зенітно-ракетних сил армії РФ на північ окупованого Криму – до села Філатівка, розташованого поблизу Херсонської області. На знімках, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), помітно збільшення російської військової техніки, серед якої – зенітні й ракетні комплекси.

Російські військові розмістили техніку в селі Філатівка на двох ділянках населеного пункту.

У травні на одній із цих ділянок кількість військової техніки збільшилася. Про це свідчить супутниковий знімок Planet Labs за 6 травня, який є розпорядженні «Схем».

За словами військового експерта, який на прохання журналістів проаналізував знімок, крім казарм, на цій території розташований склад паливно-мастильних матеріалів. Також можна помітити близько двох сотень бойових броньованих машин різного типу та вантажних і командних автомобілів. Окремо з’явилася великогабаритна техніка, що, за словами експерта, може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

«За виглядом можна сказати, що це один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів, а саме: ракетна система залпового вогню «Смерч», протиповітряні комплекс С-300 або оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер», – розповів «Схемам» військовий експерт.

Така техніка може бути використана для обстрілу позицій українських військових.

Якщо порівнювати з супутниковим знімком цієї місцевості за 27 квітня – техніки було значно менше.

На другій частині Філатівки, де також є військова техніка, кількість її майже не змінилася. Станом на кінець квітня і початок травня на цій території залишаються переважно військові вантажівки та різні види бойових броньованих машин.

З 2018 року в селі Філатівка розташовані казарми російських прикордонників.

Раніше «Схеми» вже повідомляли про стягування військової техніки російськими військовими до кордонів іншої частини України – Харківської та Луганської областей. Військові РФ розташували значну кількість техніки у Бєлгородській області.