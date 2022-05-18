У МОН розповіли, скільки навчальних закладів вже зруйнувала і пошкодила армія РФ

Міністр освіти на науки Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 18 травня 2022 року армія Росії пошкодила та зруйнувала в Україні загалом майже 1,8 тисячі освітніх закладів.

«Орки повністю зруйнували 161 освітній заклад, а 1611 – зазнали значних пошкоджень... Сьогодні вночі Авдіївську школу №1 в Донецькій області армія РФ обстріляла забороненими фосфорними боєприпасами, а вчора від ракетного обстрілу постраждав дитячий садок в Охтирці», – зазначив Сергій Шкарлет.

За даними МОН, найбільше закладів освіти постраждало у Донецькій і Харківській областях, де зруйновано або пошкоджено понад 400 будівель у кожній з них.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.



Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».