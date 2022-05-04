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Російські війська обстріляли Сумську область, пошкоджені школа та об’єкти інфраструктури – ОВА

«Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади»

Рано вранці 4 травня російські війська кілька разів обстріляли Сумську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Близько 3-ї години орки обстріляли школу Есманської громади. Два постріли з гелікоптера, два – з землі. Потрапляння по школі та по об’єктах інфраструктури», – заявив він.

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Також між 6 і 7 годиною ранку зафіксували артилерійський обстріл із «Градів» вздовж кордону біля Юнаківки. Також кілька вистрілів з вертольоту було по території біля Могриці.

Ввечері 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по Закарпаттю, Львівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Дніпропетровській та Одеській області.

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