Сумщину обстріляли з території Росії – прикордонники

Вранці 29 квітня Сумщину обстріляли з території Росії, повідомила Державна прикордонна служба України.
«Прикордонники Сумського загону зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл», – йдеться в повідомленні.
Українські захисники під час обстрілів не постраждали, додали у ДПСУ.
22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я. При цьому обстріли міст і сіл на інших напрямках РФ не припиняє.
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