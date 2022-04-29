Сумщину обстріляли з території Росії – прикордонники

Вранці 29 квітня Сумщину обстріляли з території Росії, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Прикордонники Сумського загону зафіксували прильоти понад 30 мінометних мін, випущених з боку російського села Городище. В одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого обстрілу рашистів міни рвалися на околиці одного з цих сіл», – йдеться в повідомленні.

Українські захисники під час обстрілів не постраждали, додали у ДПСУ.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.​ При цьому обстріли міст і сіл на інших напрямках РФ не припиняє.