Щонайменше 10 загиблих: Росія обстріляла коксохімічний завод в Авдіївці

У результаті обстрілу Росією коксохімічного заводу в Авдіївці –

щонайменше 10 загиблих і 15 поранених, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко ввечері 3 травня.

«Ці цифри – оперативні. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. Росіяни точно знали, куди цілили: робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому», – написав голова ОВА у телеграмі.



Вранці 3 травня, за словами Кириленка, російська авіація завдавала ударів по Авдіївці, а саме – по житловому масиву в центрі міста. Напередодні вночі по цьому ж напрямку застосовували реактивні системи залпового вогню «Град».

Вранці 3 травня Національна поліція України повідомила, що протягом доби російські війська обстрілювали 10 населених пунктів Донецької області.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини 2 травня змогло підтвердити загибель 3153 і поранення 3316 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.