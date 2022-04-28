«Є певне просування» військ РФ у напрямку Лиману, але ЗСУ тримають свої позиції – Кириленко

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що «є певне просування» військ РФ у напрямку Лиману, але ЗСУ тримають свої позиції. Про це він сказав в етері Радіо Свобода 28 квітня.

За словами Кириленка, на Лиманський напрямок – північну частину, де область межує з Харківщиною, російські війська підтягують угруповання з Луганського напрямку, з міста Кремінна.

З боку Кремінної російська армія також намагається здобути тактичні успіхи для того, щоб досягнути своїх стратегічних цілей, пояснює голова ОВА.

«На Лиманському напрямку постійні обстріли, бомбардування, авіаудари, ракетні удари по місту Лиман. У ворога є ціль захопити місто і вийти вже на прямий напрямок Слов’янськ, Краматорськ і по північній частині відрізати область для того, щоб зімкнути кільце. Плани ворога зрозумілі. Ми готові, укріплюємося щодня, ворогу буде дуже гаряче», – сказав Кириленко.

Кириленко переконує: те, що окупанти сунулися на Лиман, є наслідком того, що вони не пройшли по своєму основному напрямку – по півночі області.

«Основний напрямок ворога по півночі області був більш простим шляхом, рухатись автомобільною рівною трасою, де він просто не пройшов, де зазнав дуже значних втрат, і тому розділилось угруповання ворога на лівий та правий фланги, де одним з флангів стало місто Лиман. Втім до такого сценарію ми також готові», – зауважив Крирленко.

Він додав, що певна ландшафтна особливість місцевості – ліси – дозволяє російським військовим просуватись по декількох населених пунктах, невеликих селах для того, щоб заволодіти саме містом Лиман.

«Просування є певне, але ми тримаємо і будемо тримати свої позиції, скільки необхідно, і надалі розвивати вже наш успіх», – сказав голова ОВА.

За даними Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку війська РФ покращили тактичне положення, намагаються розвинути наступ на Лиман, готуються форсувавати річку Сіверський Донець.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні». Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим та отримання виходу до Придністров’я.