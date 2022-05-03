Російські війська обстріляли 10 населених пунктів на Донеччині, є загиблі та поранені

Російські війська за добу обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, повідомляє Національна поліція вранці 3 травня.

«Окупанти вбили мирних жителів, є поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об’єкти – житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об’єкти життєзабезпечення. Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко», – йдеться в зведенні.

За даними правоохоронців, загарбники обстрілювали цивільні об’єкти з авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії, завдавали ударів крилатими ракетами.

Поліція відкрила провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

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Відомство закликає громадян не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, вказуючи на те, що російські війська розстрілюють цивільні авто, а також не піднімати невідомі предмети.

За даними Генерального штабу, за минулу добу, зокрема на Донбасі, було знищено шість російських танків, п’ять артилерійських систем, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та вісім машин.