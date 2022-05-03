З початку вторгнення РФ знешкоджено понад 90 тисяч вибухонебезпечних предметів в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ на території України знешкоджено 90 432 вибухонебезпечні предмети та 583,4 кг вибухової речовини.

Згідно з повідомленням, знешкоджено, зокрема, 1964 авіаційні бомби.

Загалом піротехніки обстежили 16 370 га.

Лише за минулу добу піротехніки залучалися 169 разів. Згідно з повідомленням, напередодні знешкоджено 1 424 вибухонебезпечні предмети.

«Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на Харківщині – 3 397 разів, Київщині – 1 511, Миколаївщині – 1 191, Черкащині – 687, Чернігівщині – 469, Сумщині – 377», – йдеться в повідомленні.

Раніше Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомив, що нині Україна є однією з найбільш замінованих країн світу.