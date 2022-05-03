Щонайменше 9 людей загинули через російські обстріли на Донеччині – голова області

Ранкові обстріли призвели до загибелі дев’яти людей у Донецькій області, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко 3 травня.

Він уточнив, що російська авіація зранку завдавала ударів по Авдіївці, а саме – по житловому масиву в центрі міста. Напередодні вночі по цьому ж напрямку застосовували реактивні системи залпового вогню «Град».

«Наслідки обстрілів та бомбардувань ще належить встановити, але вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих і двох поранених, вісім пошкоджених будинків. Внаслідок ранкового обстрілу Вугледара загинуло три людини, що йшли по питну воду. Ще троє цивільних загинули внаслідок обстрілу Лимана», – заявив Кириленко.

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Крім того, обстрілів зазнає Очеретинська громада, деталей щодо жертв та руйнувань наразі немає.

Вранці 3 травня Національна поліція України повідомила, що протягом доби російські війська обстрілювали 10 населених пунктів області.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини 2 травня змогло підтвердити загибель 3153 і поранення 3316 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.