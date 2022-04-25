Російські війська захопили Новотошківське на Луганщині – голова військової адміністрації

Новотошківське на Луганщині захоплене російськими військами після тривалого знищення ударами з повітря, повідомив Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) голова військової адміністрації Гірської громади (до складу якої входить Новотошківське) Олексій Бабченко. Тривають бої за інші населені пункти громади, які зараз «зрівнюють із землею», сказав він.

«Новотошківське зайняли, його майже із землею зрівняли. Знищують все. Обстріли «коврові» йдуть постійно. Фосфором накривають. У громаді тяжка гуманітарна ситуація. Фосфором учора накрили Золоте й Гірське. Руйнується інфраструктура. Є загиблі, є поранені і цивільні, і військові», – зазначив він.

Виїхати з міст і сіл громади досі можливо, наголошує Бабченко. Евакуація проводиться майже щодня.

«Вчора, наприклад, не змогли. А сьогодні вивозили. Намагаємося вивозити лежачих. Їх тут покидали. Майже всіх повивозили вже. З кожним «прильотом» все більше і більше охочих виїхати», – повідомив голова Гірської ВА.

За даними Генштабу ЗСУ за добу, на Луганщині продовжується штурм Попасної. Російські війська намагалися закріпитися в західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного, але безуспішно; почали просування у напрямках Оріхового і Нижнього; продовжують перебувати під щільним вогнем Гірське, Лисичанськ, Золоте, Новодружеськ, Кремінна, додали у Генштабі.