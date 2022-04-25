Генштаб ЗСУ: війська РФ намагались провести штурм у напрямках Барвінкового і Слов’янська, без успіху

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ війська РФ намагалися провести штурмові дії, без успіху, повідомляє прес-центр Генштабу ЗСУ.

Російські війська також здійснювали обстріли поблизу населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В Маріуполі окупанти завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях українських військ на території заводу «Азовсталь». Ведуть штурмові дії населеного пункту Попасна.



На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкіне.



На Південнобузькому напрямку війська РФ обстрілювали позиції українських військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках війська РФ активних дій не проводили, суттєвих змін в розміщенні та діяльності їхніх підрозділів не виявлено.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації в Україні» (так у Росії називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною задля забезпечення сухопутного коридору в анексований Крим, отримання виходу до Придністров’я.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.