Україна протягом тижня відбила «численні російські атаки» на Донбасі – британська розвідка

Україна протягом тижня відбивала атаки російських військ уздовж лінії зіткнення на Донбасі, йдеться у висновках розвідки, оприлюднених Міністерством оборони Великої Британії 24 квітня.
«Україна відбивала численні російські атаки уздовж лінії зіткнення на Донбасі цього тижня. Попри те, що Росія змогла захопити деякі території, український опір лишався потужним на всіх напрямках і завдав значних втрат російським силам», – зазначають у відомстві.
Як припускає розвідка, боєздатність російських військ знижує «низький моральний дух» та обмежений час на перегрупування.
За зведенням Генерального штабу Збройних сил України на ранок неділі, російські війська активізували наступальні дії на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках, тривають бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна.
Напередодні стало відомо, що українські війська відбили 12 атак російських загарбників на Донбасі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 18 квітня ООН підтвердила загибель 2072 цивільних, у тому числі 169 дітей. Ще 2818 людей зазнали поранень.
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