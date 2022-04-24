Генштаб ЗСУ оцінює втрати Росії за два місяці повномасштабної війни в 21,8 тисячі військових

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив приблизні дані про втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого станом на ранок 24 квітня.

За даними штабу, втрати Росії склали:

особовий склад – близько 21 800 людей ліквідовано

873 танки

2 238 бойових броньованих машин

408 артилерійських систем

147 реактивних систем залпового вогню

69 засобів протиповітряної оборони

179 літаків

154 гелікоптери

1 557 автомобілів

8 кораблів/катерів

76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами

191 безпілотний літальник апарат оперативно-тактичного рівня

28 одиниць спеціальної техніки

4 установи оперативно-тактичних ракетних комплексів

«Дані уточнюються», – зазначають у штабі.

25 березня Генеральний штаб збройних сил Росії лише вдруге від початку масштабної війни проти України оприлюднив дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

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За оцінками НАТО, про які писало видання Time ще 24 березня, за час військових дій могли бути вбиті від 7 до 15 тисяч російських військових. При цьому разом із пораненими загальні втрати військ Росії могли на той час сягати 30–40 тисяч людей.

Виконавчий директор проєкту журналістських розслідувань Bellingcat Хрісто Грозєв заявив 15 квітня в ефірі Youtube-каналу «Популярна політика», що втрати Росії з 24 лютого сягають до 17 тисяч військовослужбовців убитими.