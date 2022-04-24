За добу на Луганщині внаслідок обстрілів загинули шестеро людей – Гайдай

Протягом попередньої доби в Луганській області внаслідок російських військ загинули шестеро людей, стало відомо про ще двох загиблих раніше. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 24 квітня.

«Шестеро осіб загинули після учорашньої артилерійської атаки по містам Гірське та Золоте. Ще дві людини важко поранені. Також стало відомо про двох жертв, в яких росіяни забрали життя – декілька днів тому ворожий снаряд влучив у будинок в Попасній. Під завалами опинилися дві жінки, яких, на жаль, врятувати не вдалося», – повідомив він.

Також рятувальники Державної служби з надзвичайних станцій евакуювали трьох людей з-під завалів у Рубіжному.

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За даними голови ОВА, російські війська 12 разів обстрілювали будинки мирних жителів Луганщини, зокрема, в Гірському, Золотому, Лисичанську, Сєвєродонецьку.

«Так, у Лисичанську ще зранку зайнялася багатоповерхівка, в Рубіжному вночі полум’ям охопило приватний будинок. У Сєвєродонецьку руйнувань зазнали одразу п’ять будинків, чотири з яких розташовані поруч, а також будівля Національної поліції», – додав Гайдай.

Він також анонсував евакуаційний поїзд із Покровська для вивезення жителів Луганської й Донецької областей. Рейс «Покровськ – Чоп» вирушає зі станції в Покровську о 16:30.

Напередодні стало відомо, що українські війська відбили 12 атак російських загарбників на Донбасі.