Голова Донецької ОВА назвав постановочними відео про те, як жителі Маріуполя «радіють» військам РФ

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко назвав постановочними сюжети пропагандистських російських медіа про те, що жителі Маріуполя буцімто радіють захопленню міста армією РФ. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода 28 квітня.

«Однозначно це постановочні відео, навіть з тією невеликою кількістю виснажених людей які є, які можуть на камеру коментувати своє ставлення до українських захисників. Ми ж не бачимо по той бік камери, що їх примусило таке казати», – зазначив Кириленко.

Він зазначив, що станом на 24 лютого на Донеччині відсоток людей, які підтримували чи лояльно ставились до Росії, був набагато більший, ніж зараз.

«Зараз найменший відсоток тих, хто їх може підтримувати чи більш-менш нейтрально ставитись – він мінімальний», – зауважив він.

У Маріуполі люди виходять з укриття для евакуації тільки тому, що вони будуть їхати на територію, підконтрольну українській владі, каже Кириленко.

«Які б фейки вони не транслювали, люди розуміють і бачать, хто зрівняв з землею місто Маріуполь. Люди дуже добре розуміють, що є територія міста Маріуполя станом на зараз, а самого міста немає, воно зруйнований вщент», – додав голова ОВА.

Маріуполь був оточений російськими військами ще в перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого. Українські підрозділи чинять опір у приазовському місті вже другий місяць. Нині тривають спроби вивезти цивільних з «Азовсталі», а також поранених українських військових.