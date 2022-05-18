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Новини | Суспільство

Вбивство цивільного: перший військовий РФ у суді визнав провину та погодився давати свідчення

Суд оголосив перерву до 12 години дня 19 травня

Перший російський військовий, якого судять за вбивство українського цивільного, Вадим Шишимарін визнав свою провину. Про це він заявив у Солом’янському районному суді Києва 18 травня.

На засіданні прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Шишимарін, який має перекладача з української, підтвердив, що отримав копію акту російською мовою і ознайомився з ним.

На питання судді він відповів, що повністю визнає висунуті йому звинувачення і не відмовляється давати свідчення у справі.

Суд оголосив перерву до 12 години дня 19 травня.

Перший російський військовий в суді України
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Перший російський військовий в суді України

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За версією слідства, 21-річний командир 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадим Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя Сумської області.

Перед цим колону, у якій був Шишимарін, розбили Збройні сили України. Він з кількома співслужбовцями, аби покинути поле бою, обстріляв цивільну автівку та викрав її. Доїхав до селища міського типу Чупахівка на Сумщині, де і сталося вбивство мирного жителя. Той повертався додому на велосипеді і говорив по телефону, натомість російські військові відкрили вогонь.

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За даними прокурорів, вбити цивільного Шишимаріну наказав співслужбовець, аби чоловік не повідомив про місце розташування російських військових. Після того Шишимаріна взяли у полон.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Російського військовослужбовця обвинувачують в умисному вбивстві та порушенні законів і звичаїв війни.

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