Вбивство цивільного: перший військовий РФ у суді визнав провину та погодився давати свідчення

Перший російський військовий, якого судять за вбивство українського цивільного, Вадим Шишимарін визнав свою провину. Про це він заявив у Солом’янському районному суді Києва 18 травня.

На засіданні прокурор зачитав короткий обвинувальний акт. Шишимарін, який має перекладача з української, підтвердив, що отримав копію акту російською мовою і ознайомився з ним.

На питання судді він відповів, що повністю визнає висунуті йому звинувачення і не відмовляється давати свідчення у справі.

Суд оголосив перерву до 12 години дня 19 травня.

За версією слідства, 21-річний командир 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області Вадим Шишимарін 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя Сумської області.



Перед цим колону, у якій був Шишимарін, розбили Збройні сили України. Він з кількома співслужбовцями, аби покинути поле бою, обстріляв цивільну автівку та викрав її. Доїхав до селища міського типу Чупахівка на Сумщині, де і сталося вбивство мирного жителя. Той повертався додому на велосипеді і говорив по телефону, натомість російські військові відкрили вогонь.

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За даними прокурорів, вбити цивільного Шишимаріну наказав співслужбовець, аби чоловік не повідомив про місце розташування російських військових. Після того Шишимаріна взяли у полон.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Російського військовослужбовця обвинувачують в умисному вбивстві та порушенні законів і звичаїв війни.