Залякував та ґвалтував: правоохоронці повідомили про підозру ще одному військовому РФ

Київська обласна прокуратура разом з СБУ ідентифікували ще одного солдата Росії, якого підозоюють у причетності до зґвалтувань на Київщині. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни та вже повідомили про підозру.

«У березні 2022 року він разом і співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував. Вже за кілька днів воєнний злочин повторився: цей же військовослужбовець разом зі ще трьома зайшли вже до іншого будинку. Сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством», – розповіла генеральна прокурор Ірина Венедіктова.

За її словами, йдеться про 20-річного Булата Фассахова – радіотелефоніста гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ.

Першу підозру російському військовому, який вбив цивільного та ґвалтував його дружину, Генпрокуратура повідомила увечері 22 березня.

Станом на 13 травня в ОГПУ зазначали, що 41 російський військовослужбовець, якого підозрюють у воєнних злочинах, відповідатиме перед українським судом.