Екстрена контрацепція діє лише у перші 5 днів: волонтерка про допомогу зґвалтованим жінкам зі звільнених територій

Щоб допомогти жінкам, які завагітніли внаслідок зґвалтування російськими солдатами, в Україну закордонні волонтери привезли більше таблеток для екстреного переривання вагітності, ніж потрібно. Такі таблетки можна використовувати лише у перші 5 діб після небажаного зачаття, а багато з постраждалих були зґвалтовані набагато раніше. Натомість бракує іншого гінекологічного обладнання, препаратів та інших засобів медичної допомоги. Про це в короткому інтерв'ю Радіо Свобода сказала співзасновниця ГО «Жіночий ветеранський рух» Катерина Приймак.

– Чеські волонтери передали вам таблетки екстреної контрацепції для жінок, які завагітніли через зґвалтування російськими окупантами. Чи відомо, скільком жінкам вдалося допомогти перервати небажану вагітність?

– Я скажу декілька, мабуть, не популярних речей. Ми беззаперечно дуже вдячні за допомогу людей з дружніх до нас країн. Але існують декілька видів таких препаратів. Одні – це які діють 72 години [після зачаття]. Далі нам передавали такі, які діють п'ять днів. Ті, що діють і довше – це вже медикаментозний аборт.

Проте ми дуже обмежені в часі, і треба розуміти, коли, наприклад, були звільнені території Київщини, можливо в перші дні у таблетках ще був сенс. Чим більше часу проходить, тим менше сенсу у застосуванні цих таблеток.

І якщо люди хочуть допомагати жінкам, які пережили зґвалтування, набагато краще витрачати величезні кошти на програми підтримки, психотерапії, наприклад.

Наприклад, на Херсонщині окуповані території вже декілька місяців, то ми розуміємо, що ці таблетки, які туди підвезуть, від них не буде жодного толку. А жінки теж після зґвалтування не завжди готові йти до лікаря або в поліцію. А що відбувається на окупованих територіях, я взагалі не уявляю.

По-перше, на окупованій території доступу немає, і передати ці таблетки неможливо. І хіба лікарі у лікарнях, у яких є ще якісь запаси, можуть ними користуватися. По-друге, багато гінекологів не готові брати ці таблетки, якщо у них немає хороших умов лікарняних. Ці таблетки ні в якому разі не можна використовувати жінкам без нагляду лікарів взагалі, тому що можуть відкритися дуже сильні кровотечі, і це буде небезпечно.

Ці таблетки можна передавати тільки на лікарні. І будь-яка громадська організація, як от наша, має цю відповідальність і не роздає таблетки направо і наліво.

Ми передавали в Харківську і Одеську область, де вони потрібні, де гінекологи працюють і просять про них. Проте, ті запаси, які нам навезли, і це лише на нашу організацію, частково ще досі в нас на складі. Але з цього вже зробили інфопривід, і всі газети написали, що от роздають таблетки екстреної контрацепції.

– Чи було б тоді ефективніше закуповувати і доставляти таблетки для медикаментозного аборту? Наскільки я знаю, вони ефективні до 12 тижня вагітності.

– Я все ж не лікар, тому не знаю. Але цієї екстреної контрацепції дуже багато навезли, [а це не те, що потрібно у першу чергу]. І також гінекологи, які працюють з жінками, які пережили зґвалтування, про це кажуть. От до нас звертався такий, що потребував лапароскопічного обладнання для того, щоб зашивати після зґвалтувань жінок. І це обладнання ми досі не знайшли для нього, тому що всі зосередилися на таблетках екстреної контрацепції. Просто вони в такій кількості не потрібні.

Найкраща допомога – це напряму дізнаватися у лікарні, що їм потрібно. Ті, гроші, які волонтери і небайдужі люди зараз витрачають у великій кількості на Україну, треба витрачати з розумом. Ось такий заклик.

– Чому таблетки екстреної контрацепції відправили на Харківщину і Одесу. На Харківщину зрозуміло, але чому в Одесу? Там же не були окуповані регіони.

– На Одещину евакуюють жінок, які були на окупованих територіях. Комусь вдається самотужки вибратися, когось допомагають евакуювати військові. Просто Одещина – це південна точка, і всі окуповані території по узбережжю, звідти довозять евакуйованих в Одесу, а також у Запоріжжя, на Миколаївщину.

З Харківщиною все зрозуміло: там бойові дії, і є окуповані території. І гінекологи з евакуйованими працюють саме там. В Харкові працюють лікарні, не зважаючи на постійні обстріли (інтерв'ю записане до початку контрнаступальних дій ЗСУ на Харківщині – ред.).

– Скільки всього таблеток екстреної контрацепції ви змогли передати лікарям, які працюють зі зґвалтованими українками з окупованих територій?

– Ми передали близько 300 упаковок, і в нас ще є 500 упаковок.

Раніше волонтер Віт Самек у коментарі Радіо Свобода розповів, що для придбання екстреної контрацепції для українок йому вдалося зібрати загалом понад 2,3 мільйона чеських крон, а гроші надсилали благодійники не лише з Чехії, але і з Польщі та Словаччини, Німеччини, Нідерландів та Австрії.

Станом на 26 квітня на гарячу лінію уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової надійшли звернення про 103 випадки сексуальних злочинів на нещодавно звільнених від російських загарбників територіях України, каже вона. Серед постраждалих не лише жінки, а й чоловіки та малі діти.

За словами омбудсменки, зґвалтування на окупованих територіях мають масовий характер і, наразі, їх неможливо підрахувати.