Підозрювані у воєнних злочинах. 41 військовий РФ відповідатиме перед українським судом – генпрокурор

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявляє, що 41 російський військовослужбовець, якого підозрюють у воєнних злочинах, відповідатиме перед українським судом.

«У нас 41 підозрюваний у справах, з якими ми будемо готові виходити до суду... всі вони йдуть за ст. 438 КК про воєнні злочини, але там різний типаж злочинів. Це і бомбардування цивільної інфраструктури, і вбивство цивільних, і зґвалтування, і мародерство», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

Генпрокурор нагадала, що Солом'янський суд Києва суд розпочав розгляд справи щодо російського військовослужбовця Вадима Шишімаріна, якого підозрюють у вбивстві мирного жителя Сумської області.

«Думаю, що наступного тижня вже будуть попередні слухання щодо ще двох осіб, які також перебувають фізично в Україні... Ці люди бомбардували об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки», – сказала Венедіктова.

«Ми все робимо таким чином, щоб до нас питань «а чому ви заходите до суду» не було. Ми будемо готові до будь-яких процесів як на майданчику України, так і на міжнародних майданчиках», – додала генпрокурор.

5 травня в поліції України повідомили, що протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України зареєстрували понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими.