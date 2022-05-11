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Перший військовий РФ постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині – Венедіктова

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового через убивство цивільного в Сумській області, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині. Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» Вадима Шишимаріна», – написала вона у фейсбуці 11 травня.

За словами Венедіктової, слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя селище Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

«Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він зі ще чотирма співслужбовцями обстріляв з автоматів приватний автомобіль і заволодів ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку», – повідомила генпрокурорка.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою, додала вона.

За словами Венедіктової, у справі про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

5 травня в поліції України повідомили, що протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України зареєстрували понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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