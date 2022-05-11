Перший військовий РФ постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині – Венедіктова

Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового через убивство цивільного в Сумській області, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині. Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» Вадима Шишимаріна», – написала вона у фейсбуці 11 травня.

За словами Венедіктової, слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя селище Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

«Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він зі ще чотирма співслужбовцями обстріляв з автоматів приватний автомобіль і заволодів ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку», – повідомила генпрокурорка.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою, додала вона.

За словами Венедіктової, у справі про порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, затриманому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

5 травня в поліції України повідомили, що протягом 10 тижнів повномасштабної війни Росії проти України зареєстрували понад 10 тисяч кримінальних проваджень про воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських військ.

В ООН станом на 9 травня підтвердили загибель 3459 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.