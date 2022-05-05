Reuters: до вбивств у Бучі причетні бійці Росгвардії і чеченські війська

Інформаційна агенція Reuters провела масштабне розслідування масових вбивств у Бучі під Києвом і встановила, які військові частини Росії перебували у місті під час окупації.

Зокрема, до воєнних злочинів у Київській області, згідно з опитуванням місцевих жителів і знайденими документами, причетні підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-а парашутно-десантна дивізія зі Пскова і військові з Чечні.

Так, у будівлі на Яблунській вулиці, де російські військові організували штаб і поряд з яким пізніше виявили вісім тіл, члени Нацгвардії України знайшли посвідчення особи на ім’я Костянтина Коршунова. Журналісти Reuters з’ясували, що він – військовослужбовець військової частини №3179, яка належить до підрозділу Росгвардії «Витязь».

В одному з будинків місцевих жителів Бучі знайшли листа, надісланого Олександру Логвиненку. Це, згідно з розслідуванням Reuters, десантник із Пскова. У сусідньому будинку, який також займали російські військові, балончиком на стіні було написано «Wolf_68». Журналісти знайшли росіянина Кирила Крючкова, який підписується так у соціальних мережах і служить у 234-му штурмовому авіаполку, що входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Про присутність військових із Чечні, окрім свідчень місцевих жителів, свідчать фотографії та відео, які були опубліковані солдатами у соціальних мережах. Reuters встановив, що в Бучі та околицях міста були як мінімум три чеченські підрозділи, пов’язані з лідером російського регіону Рамзаном Кадировим.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.