Записник російського окупанта: «Ї**в я цю миротворчу діяльність»

З 2 квітня Київська область звільнена від російських окупантів. Нині там продовжують працювати правоохоронці, документуючи військові злочини російських військових. У населених пунктах, де тривали бої – знаходять особисті речі та документи загарбників. В одному з таких сіл – Мощуні – раніше виявили декілька документів військовослужбовців 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанского флоту Росії, яку називають причетною до масових вбивств у Бучі. Одного матроса з цієї бригади «Схеми» (Радіо Свобода) вже ідентифікували.

У цьому ж селі була знайдена забута окупантами пропагандистська брошюра – про те, як командування РФ виправдовує перед солдатами напад на Україну. У агітці йшлося про «фашистську нечисть» і «держпереворот».

Свіжа знахідка – це записник військового РФ. Українські військовослужбовці знайшли його серед інших залишених наспіх документів у приватному будинку, який окупанти самовільно зайняли та облаштували там медичний пункт.

«Схемам» вдалось ідентифікувати його власника. З ним зв'язалися через соціальні мережі, але той все заперечує.

Встановлення особи військовослужбовців РФ має важливе значення, адже дозволяє правоохоронним органам знаходити потерпілих і свідків та притягувати армійців до відповідальності за скоєні злочини.

Муравйов Анатолій Вікторович – так, відповідно до забутого записника, звуть російського військовослужбовця, який був у Мощуні. Йому 21 рік, він – матрос. Служить снайпером у стрілковій роті.

У нотатках згадує про «миротворчу місію» у Нагірному Карабасі (конфлікт, в якому Росія активно використовує протистояння Вірменії та Азербайджану, щоб просувати свої інтереси на Південному Кавказі, – ред.). Він навіть спробував написати вірш: «Мы прибыли с России в Нагорный Карабах – Миротворческие силы – наша сила это флаг», «Мы готовы всех тут порешать, если есть за что нам воевать».

Та поділився враженнями від місії: «Прошли проверку. Така ж*па это просто п****ц, в рот е**л эту миротворческую деятельность. В следующем году точно х** поеду».

«Схеми» знайшли профілі військовослужбовця у декількох соцмережах («Вконтакте», «Одноклассники» та Instagram) – і хоч він має різні прізвища та «нікнейми», дані збігаються.

Анатолій Муравйов з Красноярського краю Росії, смт – Нижня Пойма. Відповідно до посту його родички, пішов в армію у травні 2019 року. Сам Муравйов вказує той же рік у записнику, знайденому у Мощуні на Київщині.

Окремо матрос зазначив, що уклав контракт, судячи з усього, з міністерством оборони РФ, до 5 червня 2031 року. «Вконтактє» Анатолій репостнув собі stories, вочевидь, про себе самого, де йдеться про 10-річний контракт.

На опублікованих ним фотографіях та відео за 2020 та 2021 роки також можна розгледіти його у військовій формі.

На одному з відео, якщо висвітлити деякі його фрагменти, видно нашивки «Муравйов» та «Збройні сили Росії».

У березні цього року Анатолій опублікував фотографії з лікарні. Показав поранення ноги. Скоріше за все, він отримав його на Київщині, коли там тривали запеклі бої з українськими воїнами. Записник був знайдений в приміщенні двоповерхового приватного будинку з лазнею, де окупанти влаштували імпровізований медпункт.

Користувач мережі «Вконтактє» на прохання «Схем» звернувся до Анатолія Муравйова із запитанням про мотиви воювати в Україні і коли саме отримав поранення. Хлопець все заперечував: і , записник – не його, і в Україні не був і взагалі, мовляв, ніякий не військовослужбовець.

Ідентифікація військовослужбовців РФ відіграє ключову роль для слідства. Встановлення особи дозволяє правоохоронним органам притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини, та, наприклад, оголошувати у міжнародний розшук.

Раніше журналісти «Схем» ідентифікували російського військового, який покинув танк та рятувався втечею після контрнаступу українських військових у Баришівському районі. Ці документальні підтвердження були долучені до матеріалів кримінального провадження прокуратури України.