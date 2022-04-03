Матрос, який втік із Кухарів. Чому важливо ідентифікувати російських військових в Україні? 

2 квітня Міноборони повідомило про звільнення всієї Київської області від російських військ. Після звільнення починають надходити перші дані про масові жертви серед цивільного населення на цих територіях. Хто понесе покарання?

Щоб встановити обставини кожного воєнного злочину та всіх причетних до військової агресії, на місці, зокрема, працюють слідчі під керівництвом Київської обласної прокуратури.

Під час контрнаступу на Київщині в районі села Кухарі українські військові знайшли в покинутій техніці документи російського військовослужбовця і передали журналісту Радіо Свобода Левку Стеку. «Схеми» ідентифікували його.

Російські війська перебували в Кухарях близько двох тижнів. Звідти надходили повідомлення про терор щодо місцевого населення – зокрема, про загибель лікарки, яка намагалась вивезти з села пораненого племінника, але потрапила під обстріл російськими військовими.

Ідентифікація військовослужбовців РФ відіграє ключову роль для слідства. Встановлення особи дозволяє правоохоронним органам притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини, та, наприклад, оголошувати у міжнародний розшук.

Раніше журналісти «Схем» ідентифікували російського військового, який покинув танк та рятувався втечею після контрнаступу українських військових у Баришівському районі. Ці документальні підтвердження були долучені до матеріалів кримінального провадження прокуратури України.

Під час контрнаступу українські військові виявили в покинутій техніці документ одного з російських військовослужбовців – це поліс обов’язкового медичного страхування на ім’я Ситніков Віктор Романович.

26-річний Ситніков Віктор Романович значиться у списках військовослужбовців РФ, які, за інформацією громадської організації «Центр оборонних стратегій», зараз воюють в Україні. Він – матрос, відповідно до списку, служить у 155-й окремій бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії.

Журналісти знайшли його акаунти в соцмережах «Вконтакте», «Одноклассники» та Instagram. Одним з яких, судячи з активності, чоловік продовжує користуватися – з’являючись час від часу онлайн.

Віктор Ситніков мешкає у Хабаровську.

При цьому, судячи з фото в мережі «Вконтакте», Віктор Ситніков мандрує по Росії.

Ця світлина з Ситніковим у формі, судячи з усього, зроблена на залізничному вокзалі міста Чита – адміністративному центрі Забайкальського краю.

А от судячи з його підписок у «Вконтакте», він черпає новини, в тому числі, з групи «АРМИЯ Z / Новости – Война: Украина, Донбасс». У спільноті з понад мільйоном підписників публікують пропагандистські повідомлення.

Ситніков також цікавиться військовою технікою – зробив кілька фото на її тлі під час параду 9 травня.

Ось – на тлі тактичного ракетного комплексу («Точка-У»).

Тут він позує поруч із зенітною ракетною системою С-400.

А тут – біля далекобійної 152 мм гармати МСТА-б.

У своєму Instagram він також постив фото у формі.

Показував обід.

А також – своїх товаришів по службі. На шевроні одного з них можна роздивитись емблему берегових військ та морської піхоти ВМФ.

Віктор Ситніков показував у своєму профілі Instagram і танці. Теж у формі.

Радіо Свобода звернулась за роз’ясненням до Київської обласної прокуратури, співробітники якої, зокрема, працюють над тим, щоб встановити обставини кожного воєнного злочину та всіх причетних до військової агресії. Там пояснили, що для слідства важливу роль має ідентифікація військовослужбовців РФ.

Встановлення особи дозволяє правоохоронним органам притягувати їх до кримінальної відповідальності за скоєні злочини. Їхні показання мають важливе значення для слідства та дозволяють зібрати потрібні докази порушення міжнародного права.

У прокуратурі пояснюють: у випадку, якщо військовослужбовець армії РФ не причетний до вчинення злочинів проти мирних людей, інформація про факт його перебування на території України буде зафіксована та використана слідством для встановлення обставин інших воєнних злочинів.

У прокуратурі також зазначають, що всі громадяни, евакуйовані з території Київської області через військову агресію РФ, можуть допомогти у фіксуванні цих злочинів.

Тих, хто внаслідок військової агресії отримали тілесні ушкодження, чиї близькі родичі або члени сім’ї загинули, в кого пошкоджено або зруйновано майно, просять звертатися до уповноважених прокурорів і передавати цю інформацію, у тому числі фото/відео матеріалів про злочини військових РФ.

За такими телефонами, зокрема:

097-053-04-65 Іващенко Сергій Анатолійович;

097-838-31-87 Павлюк Олена Володимирівна;

050-107-66-75 Ковальов Сергій Валерійович.

Звертатися також закликать службових та посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, представників установ і організацій, які володіють відповідною інформацією та документами, які фіксують факти воєнних злочинів.

Потерпілі, які надають свідчення, зазначають у відомстві, матимуть можливість на правосуддя та компенсацію втрат за рахунок воєнних злочинців.