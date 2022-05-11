«Кат-миротворець»: «Схеми» допомогли ідентифікувати військового з Росії, який знущався над селянами

9 травня Броварська окружна прокуратура повідомила про підозру командиру розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-тої окремої мотострілкової бригади – як її ще називають «миротворчої». Військовослужбовця РФ підозрюють у жорстокому поводженні з мирними жителями у селі Мокрець Броварського району Київської області. Прокурори спільно з СБУ та НАБУ встановили, що він незаконно утримував їх у підвалі, допитував і сильно бив. Цього російського ката звуть Антон Струєв. Журналісти «Схем» (Радіо Свобода) допомогли його ідентифікувати.

Військовослужбовці-«миротворці»

Військова частина 90600 або 15-та окрема мотострілкова бригада, як зазначається на спеціалізованих російських сайтах, є частиною миротворчих сил РФ. Місце дислокації – селище Рощинський, Самарська область. З цієї бригади раніше «Схеми» вже ідентифіковували військовослужбовців, які брали участь у повномасштабній війни проти України та вчиняли злочини проти мирних жителів.

В Youtube можна знайти чимало відео про цю військову частину. Наприклад, один із тих, хто в ній служив, розповів про роки в армії, показавши декілька фото. Серед них, зокрема – намальована кимось з солдатів свастика на стіні.

В іншому промовідео про переваги контрактної служби у 15-тій бригаді обіцяють «яскраве життя», можливість «перевірити себе на міцність» та «побачити світ».

Військові цієї бригади справді встигли «побачити світ»: вони виконували «миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів» Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії, а також брали участь у бойових діях на Донбасі та у захопленні Криму, про що писали раніше.

У лютому-березні 2022 року військовослужбовці цієї бригади перебуватимуть на території Броварського району Київської області. Деякі з них запам’ятаються місцевим жителям особливою жорстокістю.

Ви «бандерівці»?

Ранок 19 березня. Частина Київської області все ще під російською окупацією. Двоє жителів прямують із села Заворичі до села Мокрець – Броварського району. Відстань між населеними пунктами невелика – менше 5 кілометрів.

Їх зупиняють російські військові. У одного з них забирають телефон. Обох – відправляють до погреба на приватному подвір’ї. «Чекати на командира» – так пояснив один із них.

Наступного ранку, 20 березня, приїхав чоловік – за поведінкою якого затримані селяни зрозуміли, що це і є командир.

Зі слів постраждалих, почав з’ясовувати, чи вони не є «бандерівцями» або «нациками». На відповідь «ні», почав допитував бранців, щоб отримати інформацію про українських військових. Дістав тактичні рукавиці – і почав бити. Одному зламав ніс. Іншого – вдарив у щелепу.

Змушував обох роздягатися, шукав татуювання «націоналістичної спрямованості».

Відпустили побитих чоловіків в той же день, коли командир поїхав.

Зрештою військовослужбовця-ката вдалось ідентифікувати.

«Беркут»

Це – Антон Струєв. Командир розвідувальної роти розвідувального батальйону 15-тої окремої мотострілкової бригади. Старший лейтенант.

Йому 29 років. Позивний «Беркут».

В одному з сюжетів на російському ТБ його навіть встигли «героїзувати» за участь у війні, яку продовжують називати «спецоперацією».

Цим пишається його матір – що помітно з її профіля в «Одноклассниках».

Зрозуміти її ставлення до війни не складно: вона ставить вподобайки пропагандистським новинам – наприклад, як «Американский аналитик обвинил в убийстве людей в Буче украинские войска».

Дружина Анастасія, в соцмережах під дівочим прізвищем Гальцева, вітаючи Струєва з днем народження, побажала завжди «досягати своєї мети».

Вона публікує фото з їхніх спільних подорожей – зокрема, до Криму. Ось вони разом на тлі Ластівчиного гнізда в 2017. Бригада, в якій служить чоловік, відповідно до відкритих даних – брала участь у вторгненні в Крим, якій пізніше був незаконно анексований Росією.

Девіз самого Антона Струєва, судячи з прописаного у профілі «Вконтактє»: «Нормально делай, нормально будет».

А один із фотоальбомів підписаний «Я в этом мире главный».

На прохання «Схем» користувач в «Одноклассниках» запитав у дружини та родичів Струєва, чи відомо їм, з якою метою він воював в Україні і про те, що він катував мирних жителів. Вони прочитали повідомлення, але не відреагували.

Брат Струєва – Євген, який працює в «Гильдии кузнецов Оренбуржья», взяв слухавку і на запитання про брата відповів: «На*ер послать сразу вас?», а потім пригрозив передати номер журналіста в ФСБ.

9 травня бригаді Антона Струєва указом Путіна було присвоєне «почесне звання». Вона стала «гвардійською».

В цей же день Броварська окружна прокуратура Київської області повідомила Струєву про підозру за ч.1 статті 438 ККУ «Порушення законів та звичаїв війни».