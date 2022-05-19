Через вчорашні обстріли Лиману на Донеччині загинули 7 людей – ОГП

Внаслідок вчорашніх обстрілів міста Лиман на Донеччині загинули семеро людей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 18 травня війська РФ здійснили масований артилерійський обстріл м. Лиман, смт Дробишеве та с. Ярова Лиманської ОТГ Донецької області – загинули семеро місцевих жителів, серед них – неповнолітня дівчина, ще семеро людей отримали осколкові поранення.

Окрім цього, за даними ОГП, внаслідок російських атак пошкоджено понад 20 будинків, а також магазини, будівлі місцевих закладів освіти, лікарні та суду.

Правоохоронці через обстріли проводять досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку війська РФ минулої доби обстрілювали цивільну інфраструктуру, завдавали ракетних ударів та намагалися закріпитись на раніше зайнятих позиціях.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.