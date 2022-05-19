На Харківському напрямку війська РФ намагаються контратакувати – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку російські війська зосереджені на утриманні зайнятих рубежів і проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій, також працюють диверсійно-розвідувальні групи противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За повідомленням, на Слов’янському напрямку російські війська за підтримки артилерії вели бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха – на окремих ділянках зазнали значних втрат та були змушені відійти на раніше зайняті позиції.
«На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове», – йдеться у повідомленні.
На Сєвєродонецькому напрямку російські війська вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, а на Бахмутському напрямку намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, без успіху.
У Генштабі повідомляють, що на Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка – зазнали втрат та відступили, а на Курахівському напрямку безуспішно вели наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій війська РФ не проводили – вогнем реактивної та ствольної артилерії, мінометів вражали інфраструктуру та цивільні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.
«За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка, з метою поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку», – повідомляють у Генштабі.
На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, здійснюють обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3 573 та 3 816 поранень цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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