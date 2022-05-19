На Харківському напрямку війська РФ намагаються контратакувати – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку російські війська зосереджені на утриманні зайнятих рубежів і проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій, також працюють диверсійно-розвідувальні групи противника. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, на Слов’янському напрямку російські війська за підтримки артилерії вели бойові дії в районі населеного пункту Велика Комишуваха – на окремих ділянках зазнали значних втрат та були змушені відійти на раніше зайняті позиції.

«На Лиманському напрямку противник здійснював обстріли цивільної інфраструктури, завдавав ракетних ударів та намагався закріпитись на раніше зайнятих позиціях. Застосував оперативно-тактичну і армійську авіацію з метою руйнування цивільних об’єктів в районах населених пунктів Лоскутівка, Катеринівка, Новомихайлівка та Оріхове», – йдеться у повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку російські війська вели наступ та здійснювали штурмові дії в районі населеного пункту Устинівка, а на Бахмутському напрямку намагалися вести штурмові дії в районі населеного пункту Золоте-4, без успіху.

У Генштабі повідомляють, що на Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні дії в районі населеного пункту Юр’ївка – зазнали втрат та відступили, а на Курахівському напрямку безуспішно вели наступ в районі населеного пункту Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій війська РФ не проводили – вогнем реактивної та ствольної артилерії, мінометів вражали інфраструктуру та цивільні помешкання в районах населених пунктів Гуляйпільське, Новоданилівка, Малинівка та Гуляйполе.

«За наявною інформацією, в районі населеного пункту Олександрівка, з метою поповнення втрат 107 стрілецького батальйону, що склали понад 50%, прибуло поповнення у кількості 260 військовослужбовців, які раніше були задіяні на Харківському напрямку», – повідомляють у Генштабі.



На Південнобузькому напрямку загарбники активних бойових дій не проводили. Основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів, здійснюють обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка.