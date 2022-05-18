ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – Генштаб

Збройні сили України звільнили на Харківщині населений пункт Дементіївка. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом на Харківському напрямку російська армія, за інформацією Генштабу, зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів Збройних сил України.

Раніше «Схеми» зафіксували стягування військової техніки російськими військовими до кордонів Харківської та Луганської областей.

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Тоді журналісти за допомогою супутникових знімків показали, що військові РФ розташували значну кількість техніки у Бєлгородській області.

Вночі проти 16 травня Міністерство оборони повідомило, що на Харківщині один із батальйонів тероборони відтіснив російських військових і вийшов до ділянки державного кордону з Росією.