Внаслідок обстрілу на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена – ДСНС

Внаслідок обстрілів селища Печеніги Чугуївського району загинув один чоловік, повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області 16 травня.

Рятувальники зафіксували чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами у першій половині дня в понеділок. Зокрема, горіли дві господарчі споруди, літня кухня та 400 квадратних метрів чагарників.

«Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 13:20. За попередніми даними, від осколкових порань загинув чоловік 1960 року народження та ще один чоловік 1995 року народження отримав поранення», – додають рятувальники.

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Вночі проти 16 травня Міністерство оборони повідомило, що на Харківщині один із батальйонів тероборони відтіснив російських військових і вийшов до ділянки державного кордону з Росією.

12 травня в британській розвідці заявили, що українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи міста і села у напрямку російського кордону, а виведення російських військ із Харківської області є «мовчазним визнанням» нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вона очікувала обмеженого опору населення.