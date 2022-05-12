На Харківщині окупанти обстріляли Дергачі, є загиблі і поранені – мер

У Харківській області російські війська із реактивних систем залпового вогню «Ураган» обстріляли Дергачі, є загиблі і поранені, повідомив міський голова В'ячеслав Задоренко.

«Окупанти знову обстріляли наше місто з ракет системи «Ураган». Є загиблі та поранені. Гуманітарний центр продовжує роботу», – написав Задоренко у фейсбук.

Він також оприлюднив фото та відео наслідків обстрілу.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 11 травня підтвердили загибель 3496 і поранення 3760 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.