Прикордонники повідомляють про обстріл Сумщини і спробу російської ДРГ зайти на територію України

Державна прикордонна служба України повідомляє, що сьогодні вранці, 16 травня, російські війська обстріляли прикордонну територію Сумщини.

«Рашисти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону», – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ України уточнили, що російські війська обстріляли Сумську область із боку російського села Локоть.

«Попри те, що Сили оборони України вигнали ворога з Сумщини, Росія зі свого боку постійно здійснює обстріли прикордонних територій області. Захисники України дають гідну відсіч агресору», – йдеться у повідомленні МВС.

Генштаб ЗСУ вранці 16 травня повідомив, що на Сіверському напрямку сили РФ посилили контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях Росії та проводять демонстраційні дії «з метою утримання підрозділів Сил оборони на напрямку і не допущення їх перекидання до Східної операційної зони».

Про обстріли прикордоння Чернігівщини з території Росії в ДПСУ повідомляли 14 травня. Тоді ж українські прикордонники зауважили, що російські війська постійно намагаються здійснювати аеророзвідку дронами усієї прикордонної інфраструктури області.

Ввечері 10 травня прикордонники повідомляли, що російські сили з літаків і мінометів обстріляли території Сумської та Чернігівської областей.

У жодному з випадків про постраждалих і руйнування не повідомляли.