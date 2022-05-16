Голова ОВА повідомив про 4 поранених у Харкові і підготовку РФ спроби наступу в районі Ізюма

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові, попри зменшення інтенсивності російських обстрілів, за минулу добу поранені четверо людей. Крім того, Синєгубов заявив, що в Харківській області російські війська зосереджені на утриманні позицій і підготовці спроби наступу в районі Ізюма.

«Російські окупанти суттєво зменшили інтенсивність обстрілів Харкова завдяки нашим Збройним силам. Проте небезпека для цивільного населення все ще є. За минулу добу агресор влучав у Шевченківський район Харкова і Салтівку. Четверо людей зазнали поранень. Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти області. У Чугуївському районі – двоє поранених», – написав Синєгубов у телеграмі 16 травня.

Він додав, що сили оборони Харківщини продовжують «стійко тримати свої позиції» та здійснювати «успішні контрнаступальні дії».

«Підрозділи ТРО ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківської області. Ворог намагається зосередити більшість своїх зусиль на утриманні займаних позицій та готує спробу наступу в районі Ізюма. На всі свої дії окупанти отримають гідну відсіч від наших захисників», – заявив голова ОВА.

12 травня в британській розвідці заявили, що українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи міста і села у напрямку російського кордону, а виведення російських військ із Харківської області є «мовчазним визнанням» нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вона очікувала обмеженого опору населення.