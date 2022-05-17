Армія РФ використовує цивільний аеропорт Бєлгорода – «Схеми»

Армія РФ використовує міжнародний аеропорт міста Бєлгород (РФ), який раніше обслуговував тільки цивільні рейси, з військовою метою. Супутник зафіксував розміщення на його території авіації та військової техніки. Знімки є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), які разом з військовим аналітиком їх проаналізували.

Planet Labs зафіксував 14 травня на території цивільного аеропорту 8 гелікоптерів та декілька автівок. На прохання журналістів військовий експерт проаналізував супутниковий знімок і ідентифікував модифікацію гелікоптерів, як Мі-8. Це багатоцільові моделі радянської розробки, що можуть використовуватись як для військово-транспортних завдань, так і для бойових.

Поряд зі злітною смугою, де розташовані гелікоптери, також знаходяться палатки. За словами експерта в них може перебувати особовий склад або зберігатись бойові комплекти чи паливо.

В східній частині аеропорту на супутникових знімках можна помітити сліди від проїзду автомобільної техніки. Експерт пояснює, що так їздити, найімовірніше, можуть саме військові – для оперативності. Частина території поблизу – розкопана.

Російські військові можуть використовувати цивільний аеропорт для того, щоб евакуювати поранених та загиблих з зони бойових дій, або в якості перевалочного пункту для дозаправки бортів – припускає член правління «Українського мілітарного центру» Юрій Збанацький.

«В РФ достатньо військових аеродромів поблизу кордону, тому особливої потреби перекидати бойові літаки та гелікоптери саме в цивільні аеропорти, мабуть, немає. Але загалом росіяни можуть їх (цивільні аеропорти, – ред.) використовувати в військових цілях, зокрема, здійснювати прийом транспортних літаків і вертольотів для підвезення військових вантажів та особового складу, термінової медичної евакуації поранених», – розповів Юрій Збанацький.

Згідно з повідомленням Федерального агентства повітряного транспорту РФ, наразі всі рейси в аеропорту Бєлгорода та у низці інших аеропортів центральної та південної частини Росії «обмежені» – через воєнні дії, які в РФ називають«спеціальною військовою операцією».

У відомстві запланували субсидії на 1,5 млрд рублів для 11 аеропортів, що простоюють з початку повномасштабного вторгнення в Росії в Україну 24 лютого.

Раніше «Схеми» вже повідомляли про стягування військової техніки російськими військовими до кордонів іншої частини України – Харківської та Луганської областей. Тоді журналісти за допомогою супутникових знімків зафіксували, що військові РФ розташували значну кількість техніки у Бєлгородській області.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази так званої «спецоперації» в Україні. Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до анексованого Криму та отримання виходу до Придністров’я. Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі обмежені та досягнуті значними втратами російських військ через надзвичайний опір України.