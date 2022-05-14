Жителі російського Бєлгорода повідомили про вибухи

У російському Бєлгороді в ніч проти 14 травня було чути вибухи. Про це повідомили користувачі соцмереж. Вони ділилися відео, на яких чути гучні звуки і видно яскраві спалахи в нічному небі.

Жителі припустили, що події пов’язані з роботою ППО або авіації. Місцева влада інформацію поки що не коментувала.

Бєлгородська область Росії межує з Україною. Від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну бєлгородський губернатор, разом із керівниками інших прикордонних регіонів, неодноразово заявляв про обстріли нібито «з боку України російської території».

11 травня стало відомо про першого загиблого – 18-річного жителя села Солохи.

За даними влади Бєлгородської області, всього в російському регіоні в результаті обстрілу були пошкоджені 280 будинків, а також 85 транспортних засобів – сільгосптехніка, легкові та вантажні автомобілі.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 квітня попереджали, що Росія може вдатися до терактів на власній території для нагнітання антиукраїнської істерії.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема, захоплення Києва через завзятий опір українців.

22 квітня в Росії заявили про нові плани під час другої фази «спецоперації» в Україні (так там називають повномасштабне вторгнення). Російські військові заявили про намір встановити повний контроль над Донбасом та південною Україною для забезпечення сухопутного коридору до анексованого Криму та отримання виходу до Придністров’я. Проте, за даними західних розвідок, російські успіхи на Донбасі обмежені та досягнуті значними втратами російських військ через надзвичайний опір України.