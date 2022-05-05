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Влада Бєлгородської області РФ заявила про буцімто обстріл своєї території з боку України

У Генеральному штабі Збройних сил України фактично від початку російського вторгнення попереджали про можливі провокації сил РФ на своїй же території

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що Україна буцімто обстріляла зі своєї території два прикордонних російських села Журавльовку та Нехотєєвку.

Гладков у Telegram назвав джерелом отриманої інформації доповідь «групи добровільної народної дружини».

Російський посадовець заявив про відсутність постраждалих, але нібито пошкодження кількох будинків, гаража і проблеми з електромережею у Нехотєєвці.

Заяви такого характеру від влади прикордонних регіонів Росії лунають не вперше.

Конкретно це повідомлення українська влада наразі не коментувала. Втім у Генеральному штабі Збройних сил України фактично від початку російського вторгнення попереджали про можливі провокації сил РФ на своїй же території з метою дискредитувати українське військо і виправдати свої дії чи наміри, як-от ймовірність оголошення загальної мобілізації чи заміни офіційного формулювання Кремлем «військової операції» на «війну».

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