Влада Бєлгородської області РФ заявила про буцімто обстріл своєї території з боку України

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков заявив, що Україна буцімто обстріляла зі своєї території два прикордонних російських села Журавльовку та Нехотєєвку.

Гладков у Telegram назвав джерелом отриманої інформації доповідь «групи добровільної народної дружини».

Російський посадовець заявив про відсутність постраждалих, але нібито пошкодження кількох будинків, гаража і проблеми з електромережею у Нехотєєвці.

Заяви такого характеру від влади прикордонних регіонів Росії лунають не вперше.

Конкретно це повідомлення українська влада наразі не коментувала. Втім у Генеральному штабі Збройних сил України фактично від початку російського вторгнення попереджали про можливі провокації сил РФ на своїй же території з метою дискредитувати українське військо і виправдати свої дії чи наміри, як-от ймовірність оголошення загальної мобілізації чи заміни офіційного формулювання Кремлем «військової операції» на «війну».