Війна РФ проти України: очільник ГУР заявляє про переломний момент у серпні та завершення активних боїв до кінця року

Переломний момент у війні, яку Росія веде проти України, настане в серпні й завершиться до кінця року, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.



«Більшість активних бойових дій завершиться до кінця цього року. В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, враховуючи Донбас і Крим», – сказав Буданов інтерв’ю Sky News, інформує 14 травня пресслужба розвідки у фейсбуці.



Буданов також заявив, що в РФ вже йде переворот з метою усунення Володимира Путіна, а російський лідер серйозно хворий на рак.



«Ми воюємо з Росією вже вісім років. І можна сказати, що ця широко розрекламована російська влада – це міф. Це орда людей зі зброєю», – підсумував він.

14 травня розвідка Великої Британії заявила про крах вторгнення Росії у досягненні прогресу своїх політичних цілей в Україні, зважаючи на те, що відбувається в нині окупованому Херсоні.

12 травня розвідка Британії зазначила, що виведення військ РФ із Харківщини свідчить про її нездатність захопити ключові українські міста.

10 травня високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг досягнути жодної із основних цілей у повномасштабній війні проти України.



«Він (Путін – ред.) продовжує нарощувати сили і нести втрати. Він продовжує бачити, що деякі з його можливостей зменшуються. Переважно йдеться про артилерійський бій. Путін не досяг жодної з основних цілей. Маріуполь досі не захоплений. Опір «Азовсталі» триває», – заявив високопосадовець у Пентагоні.

Президент США Джо Байден 9 травня заявив, що він стурбований тим, що президент Росії Володимир Путін не має виходу з війни, початої РФ проти України. «Путін – людина, яка все прораховує, і проблема, яка його хвилює, полягає в тому, що у російського президента «зараз немає виходу».

Президент України Володимир Зеленський ввечері 13 травня повідомив, що українські війська звільнили від російської армії 1 015 населених пунктів.

Водночас Зеленський нагадав про території, які перебувають під контролем російських військ, зокрема, Херсон, Мелітополь, Енергодар, а також Маріуполь та інші населені пункти Донбасу: «Поступове звільнення Харківщини доводить, що ми нікого не залишимо ворогу», – прокоментував Зеленський.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.