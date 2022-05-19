ЗСУ звільнили 23 населені пункти Харківщини з 5 травня – Генштаб

Від 5 травня українські військові звільнили з-під російської окупації 23 населені пункти Харківської області, повідомив на брифінгу 19 травня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

«На Харківському напрямку діями наших військ, починаючи з 5 травня, вже звільнено 23 населених пункти. Противник посилив вогневий вплив, намагається стримати наступ наших військ і вихід до державного кордону України», – заявив він.

За словами Громова, на даний час на Донецькому напрямку угруповання російських військ намагається вести наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення й веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Курахівському напрямках.

«Основні зусилля зосереджують на веденні наступу з метою розсічення та оточення підрозділів угруповання Об’єднаних сил у районах Лисичанська та Сєвєродонецька. Поступово противник втрачає свої наступальні спроможності. Крім того, не залишає спроб відновлення наступу в напрямку на Слов’янськ», – зазначив бригадний генерал.

На Маріупольському напрямку, за його словами, інтенсивність бойових дій знижена. «На даний час тривають заходи з евакуації наших героїв», – сказав Громов.

Вночі проти 16 травня Міністерство оборони повідомило, що на Харківщині один із батальйонів тероборони відтіснив російських військових і вийшов до ділянки державного кордону з Росією.​

12 травня в британській розвідці заявили, що українські війська продовжують контратаку на північ від Харкова, відбиваючи міста і села у напрямку російського кордону, а виведення російських військ із Харківської області є «мовчазним визнанням» нездатності Росії захопити ключові українські міста, де вона очікувала обмеженого опору населення.