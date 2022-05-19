«Підступний» обстріл Харкова, поранені цивільні та «серйозні втрати» РФ – ОВА про ситуацію на Харківщині



Російські війська сьогодні вранці «знову підступно» обстріляли Київський район Харкова, повідомляє у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



За його даними, снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає.



Синєгубов повідомляє, що на Харківщині війська РФ також обстріляли село Циркуни, пошкоджені два приватні домоволодіння.



63-річна жінка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі, її госпіталізували.

Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом доби російські війська обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – 3 цивільних постраждали, вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки – 3 постраждалих.



«На Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.