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«Підступний» обстріл Харкова, поранені цивільні та «серйозні втрати» РФ – ОВА про ситуацію на Харківщині

За даними голови ОВА, на Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські війська зазнають серйозних втрат


Російські війська сьогодні вранці «знову підступно» обстріляли Київський район Харкова, повідомляє у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології. За попередніми даними, постраждалих немає.

Синєгубов повідомляє, що на Харківщині війська РФ також обстріляли село Циркуни, пошкоджені два приватні домоволодіння.

63-річна жінка поранена внаслідок обстрілу у Лозівському районі, її госпіталізували.

Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом доби російські війська обстрілювали Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – 3 цивільних постраждали, вчора вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки – 3 постраждалих.

«На Харківщині тривають бойові дії високої інтенсивності. Російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі на Харківському напрямку, провести контратаки. Наші захисники завдають ворогу серйозних втрат», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на 15 травня підтвердили загибель 3 668 та поранення 3 896 людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

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