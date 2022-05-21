CIT: через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв прогнозує, що через півтора-два місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ, і «ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії». Він сказав про це в інтерв’ю виданню «Медуза».
«Триватимуть бої на Донбасі. Якщо мобілізації не буде, все зводитиметься до позиційних боїв. Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто. Швидше за все, зараз проводитимуть показові судові процеси над полоненими азовцями та українськими морпіхами, які були на «Азовсталі». Приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний», – сказав Левієв.
«Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з’являється. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії», – додав він.
Із посиланням на дані західних розвідок голова CIT заявив, що в Україні зараз перебуває близько 105 батальйонно-тактичних груп, тобто десь 80 тисяч російських військових.
Крім того, за його словами, у РФ стає «все більше відмовників, [тих солдатів] які відмовляються їхати на лінію фронту чи навіть на кордон. У різних частинах, за оцінками, їх від 30 до 40%».
«Їхню реальну кількість приховують від начальства, тому вищі командири не знають дійсну кількість військ, що перебувають на кордоні», – заявив Левієв.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ