CIT: через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії

Засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв прогнозує, що через півтора-два місяці Україна розпочне масштабний контрнаступ, і «ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії». Він сказав про це в інтерв’ю виданню «Медуза».

«Триватимуть бої на Донбасі. Якщо мобілізації не буде, все зводитиметься до позиційних боїв. Будуть спроби провести штурмові операції, щоб поступово оточити те чи інше місто. Швидше за все, зараз проводитимуть показові судові процеси над полоненими азовцями та українськими морпіхами, які були на «Азовсталі». Приблизно через півтора-два місяці українська сторона розпочне масштабний контрнаступ. Запит на це в суспільстві дуже сильний», – сказав Левієв.

«Українські генерали та сам Зеленський у цьому плані до суспільства прислухаються. Ресурси для цього є. Воєнний стан в Україні запроваджено. Нова техніка вже з’являється. Через півтора-два місяці ми побачимо перелом ситуації не на користь Росії. Швидше за все, вони почнуть із Донбасу і намагатимуться відрізати шляхи постачання російської армії», – додав він.

Із посиланням на дані західних розвідок голова CIT заявив, що в Україні зараз перебуває близько 105 батальйонно-тактичних груп, тобто десь 80 тисяч російських військових.

Крім того, за його словами, у РФ стає «все більше відмовників, [тих солдатів] які відмовляються їхати на лінію фронту чи навіть на кордон. У різних частинах, за оцінками, їх від 30 до 40%».

«Їхню реальну кількість приховують від начальства, тому вищі командири не знають дійсну кількість військ, що перебувають на кордоні», – заявив Левієв.